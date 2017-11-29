Дом купцов Билибиных оценили почти в 4,5 миллиона рублей

Городская управа Калуги начала приём заявок от желающих поучаствовать в открытом аукционе по продаже Дома купцов Билибиных, расположенного по адресу: улица Кутузова, 19.

Двухэтажное строение постройки XIX века площадью 391 кв.м. является выявленным объектом культурного наследия. Его оценили в 4 миллиона 469 тысяч 200 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 декабря. Каждый претендент обязан внести задаток в размере 893 тыс. 840 рублей. Окончательный список участников определится 25 декабря.

Торги состоятся 27-го числа, в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Воробьёвская, д.5, каб. 211. Шаг аукциона – 223 тыс. 460 рублей. Победителем станет участник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи с ним предполагается заключить в течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона. Здание будет передано в частную собственность не позднее 30 дней после полной оплаты имущества.

Напомним: решение пустить Дом купцов Билибиных с молотка приняли депутаты городской Думы. По их мнению, это единственный способ спасти историческое здание от дальнейшего разрушения. Минувшим летом оно серьёзно пострадало в результате пожара. Сейчас историко-архитектурный памятник находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Однако в городском бюджете средств для её проведения нет.

Будущего владельца обяжут не только отремонтировать здание, но и затем соблюдать все охранные обязательства. По словам начальника Управления экономики и имущественных отношений Алексея ДУЛИШКОВИЧА, несколько предпринимателей уже выразили готовность поучаствовать в торгах.