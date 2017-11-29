Увеличился срок, на который перекроют улицу Набережную

Как мы уже рассказывали, в субботу, 2 декабря, в Калуге начнутся аварийные работы водоканала на улице Набережной.

По уточненной информации городской управы, движение на участке от улицы Баженова до дома №21 по Набережной закроют в 8 утра 2 декабря. Вновь автомобилисты смогут использовать эту дорогу с 6 утра понедельника, 4 декабря.

Объезд предусмотрен по улице Воробьевской.