Увеличился срок, на который перекроют улицу Набережную

Как мы уже рассказывали, в субботу, 2 декабря, в Калуге начнутся аварийные работы водоканала на улице Набережной.
По уточненной информации городской управы, движение на участке от улицы Баженова до дома №21 по Набережной закроют в 8 утра 2 декабря. Вновь автомобилисты смогут использовать эту дорогу с 6 утра понедельника, 4 декабря.
Объезд предусмотрен по улице Воробьевской.
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