Привлекательна и опасна: калужанка обворовывала поклонников

На днях в полицию обратились два калужанина, которые рассказали, что стали жертвами женщины. Чуть позже была задержана сама предполагаемая виновница. Ей 31 год.

С первым потерпевшим она познакомилась поздним вечером в районе Сосновой рощи. Женщина приметила у мужчины телефон.

- Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся во время объятий, она буквально вырвала из его рук средство связи и скрылась, - сообщает в среду, 29 ноября, пресс-служба УМВД по Калуге.

Ущерб составил около 12 тысяч рублей.

- Второй потерпевший, познакомившись с милой женщиной, поверил в её рассказ о том, что ей в силу семейных обстоятельств некуда идти, и привез незнакомку к себе домой, - сообщает полиция. - Отдав ключ от квартиры, мужчина поехал на работу. Оставшись одна, женщина собрала в спальный мешок имущество доверчивого гражданина и скрылась.

Ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Обольстительницу заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.