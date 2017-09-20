Картина дня, когда всех эвакуировали

Самый массовый случай ложного телефонного терроризма произошёл в Калуге в среду, 20 сентября. Первые сообщения о якобы заложенных бомбах начали поступать около 11 утра.

Эвакуация была объявлена на вокзале Калуга-1, в здании областной администрации на Старом Торге, в школах 14, 21 и 24, городской управе на улице Ленина и торговых центрах в разных частях города. Полиция при этом оцепила и прилегающие к зданиям участки улиц, поэтому в центре можно было комфортно передвигаться только пешком.

Чтобы хоть как-то разгрузить центр, в Калугу запретили въезжать со стороны Аненнок. В районе поста ДПС автомобилистов перенаправляли в сторону Силикатного.

Всего, по информации нашего источника в правоохранительных органах, было «заминировано» 20 зданий. Все их проверили, но бомбу так и не нашли.

Теперь объявлены поиски лжетеррористов.

Отметим, что Калуга – не первый российский город, который пострадал от подобных звонков. За последние 10 дней атаке подверглись десятки населённых пунктов. Одновременно с Калугой 20 сентября переполох наблюдался в Туле и Владимире. Правоохранительные органы пока не сообщают, кто за этим стоит, но РБК со ссылкой на свои источники говорит, что виновниками могут быть хакеры, которые используют IP-телефонию. Якобы они хотят получить деньги за прекращение этих звонков.