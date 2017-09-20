Движение по улице Кирова возобновилось

Движение на улице Кирова в Калуге, закрытое на участке от сквера Мира до улицы Московской, возобновилось после 16:00. Сотрудники полиция завершили проверку двух торговых центров. Взрывные устройства обнаружены не были.
Как мы уже сообщали, эвакуации людей из якобы заминированных объектов начались утром в среду, 20 сентября. Перекрытие улиц парализовало движение в центре города. Из-за этого временно был закрыт въезд в город со стороны Анненок.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кто стоит за этими анонимными звонками.
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