Движение по улице Кирова возобновилось

Движение на улице Кирова в Калуге, закрытое на участке от сквера Мира до улицы Московской, возобновилось после 16:00. Сотрудники полиция завершили проверку двух торговых центров. Взрывные устройства обнаружены не были.

Как мы уже сообщали, эвакуации людей из якобы заминированных объектов начались утром в среду, 20 сентября. Перекрытие улиц парализовало движение в центре города. Из-за этого временно был закрыт въезд в город со стороны Анненок.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кто стоит за этими анонимными звонками.