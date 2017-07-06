Середину нового парка собираются построить за два месяца

На днях на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет строить парк на месте рынка. Начальная стоимость контракта – 81 млн. 289 тыс. рублей. Площадь проектируемой территории – 16 тыс. 201 кв.м.

Судя по опубликованной конкурсной документации, проект собираются реализовывать в том виде, в каком его презентовали разработчики на первых двух заседаниях областного архитектурного совета. В нём фигурируют и велодорожки вокруг парка, и площадка для скейтбордистов, и эстрада-сцена. Напомним: часть этих объектов губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ забраковал на первом совещании, часть – на втором.

Наибольшей критике со стороны главы региона подверглись велодорожки и скейт-парк. Велосипедные дорожки, по мнению Анатолия Артамонова, в новом парке будут лишним, поэтому он велел их убрать и сделать парковую зону. Скейт-парк губернатор предложил разместить ближе к Березуйскому оврагу.

После второго заседания архитектурного совета была создана рабочая группа из числа калужских архитекторов, которую попросили довести проект до ума. В каком виде он был в итоге принят, неизвестно, поскольку, как мы рассказывали, итоговое заседание по этой теме прошло в закрытом формате, прессу на него не позвали.

Некоторое представление о том, как будет выглядеть новый парк, можно получить только из словесного описания, которое дано в конкурсной документации.

У парковой зоны будет центральная продольная ось, вдоль которой размещены эстрада с местами для зрителей, декоративный фонтан, большая клумба с цветами.

Слева от эстрады – детские игровые площадки.

По всей территории парка предусмотрены радиальные дорожки, соединённые между собой. К слову, их один из калужских архитекторов назвал на заседании архсовета «обильем козьих троп». Вдоль всех дорожек установят скамейки для отдыха и урны для мусора. Скамьи будут с навесами для укрытия в случае дождя и от палящего солнца.

Таким образом центральная часть парка должна стать территорией тихого отдыха. Вокруг неё предусмотрены дорожки для езды на велосипедах и роликовых досках. В непосредственной близости от велодорожек предусмотрены две парковки на семь мест каждая. В верхнем правом углу парка расположена площадка для скейтбордистов, оборудованная специальными устройствами для прыжков.

Парк планируется огородить декоративным металлическим забором. Со стороны улиц Рылеева и Марата предусмотрены распашные ворота шириной 4,5 м. Ещё два входа в парк появятся со стороны улицы Достоевского. На ночь парк будут закрывать.

- По всей территории парка для создания комфортного пребывания горожан и создания микроклимата предусмотрена посадка деревьев и кустарников, а также устройство цветников, - сообщается в конкурсной документации. – Свободная от посадок территория укрыта рулонным газоном по плодородному грунту слоем 15 см. Для обеспечения сохранности рулонного газона и зеленых насаждений по территории парка предусмотрено устройство поливочного водопровода. Все проходы, дорожки и площадки предусмотрены из не пылящего покрытия, т.е. из тротуарной плитки и песчаного асфальта. Детские игровые площадки имеют специальное покрытие.

Средства на строительство парка – 81 млн. рублей – выделены в рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Ещё 150 миллионов рублей губернатор Анатолий Артамонов пообещал выделить из областного бюджета.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июля. Торги состоятся 24 июля. То есть к работам подрядчик приступит не раньше августа. Срок их исполнения, обозначенный в документации, – два месяца с момента заключения контракта. То есть новый парк (точнее, его середину, как выразился на одном из заседаний архсовета глава региона) должны построить к октябрю.

Нижнюю часть парка собираются начать проектировать в следующем году – после того как будут выкуплены частные земельные участки, попадающие на его территорию. Этой работой городские власти планируют заняться сразу после утверждения проекта планировки, который включает в себя территорию от улицы Кирова до улицы Набережной.

Напомним: публичные слушания проекта состоялись 28 июня. Большинство участников мероприятия потребовали отказаться от него и вернуть рынок на прежнее место. Окончательное решение по этому вопросу должен принять городской голова. Вместе с тем, несмотря на то, что проект планировки территории ещё не утверждён, в конце прошлой недели там появилась строительная техника.

Фото: Сергей КОСТАНТИНОВ.