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Середину нового парка собираются построить за два месяца

06.07.2017 15:01 20 1394 Оксана КОЛОСОВА
Середину нового парка собираются построить за два месяца

На днях на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет строить парк на месте рынка. Начальная стоимость контракта – 81 млн. 289 тыс. рублей. Площадь проектируемой территории – 16 тыс. 201 кв.м.

Судя по опубликованной конкурсной документации, проект собираются реализовывать в том виде, в каком его презентовали разработчики на первых двух заседаниях областного архитектурного совета. В нём фигурируют и велодорожки вокруг парка, и площадка для скейтбордистов, и эстрада-сцена. Напомним: часть этих объектов губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ забраковал на первом совещании, часть – на втором.

Наибольшей критике со стороны главы региона подверглись велодорожки и скейт-парк. Велосипедные дорожки, по мнению Анатолия Артамонова, в новом парке будут лишним, поэтому он велел их убрать и сделать парковую зону. Скейт-парк губернатор предложил разместить ближе к Березуйскому оврагу.

После второго заседания архитектурного совета была создана рабочая группа из числа калужских архитекторов, которую попросили довести проект до ума. В каком виде он был в итоге принят, неизвестно, поскольку, как мы рассказывали, итоговое заседание по этой теме прошло в закрытом формате, прессу на него не позвали.

Некоторое представление о том, как будет выглядеть новый парк, можно получить только из словесного описания, которое дано в конкурсной документации.

У парковой зоны будет центральная продольная ось, вдоль которой размещены эстрада с местами для зрителей, декоративный фонтан, большая клумба с цветами.

Слева от эстрады – детские игровые площадки.

По всей территории парка предусмотрены радиальные дорожки, соединённые между собой. К слову, их один из калужских архитекторов назвал на заседании архсовета «обильем козьих троп». Вдоль всех дорожек установят скамейки для отдыха и урны для мусора. Скамьи будут с навесами для укрытия в случае дождя и от палящего солнца.

Таким образом центральная часть парка должна стать территорией тихого отдыха. Вокруг неё предусмотрены дорожки для езды на велосипедах и роликовых досках. В непосредственной близости от велодорожек предусмотрены две парковки на семь мест каждая. В верхнем правом углу парка расположена площадка для скейтбордистов, оборудованная специальными устройствами для прыжков.

Парк планируется огородить декоративным металлическим забором. Со стороны улиц Рылеева и Марата предусмотрены распашные ворота шириной 4,5 м. Ещё два входа в парк появятся со стороны улицы Достоевского. На ночь парк будут закрывать.

- По всей территории парка  для создания комфортного пребывания горожан и создания микроклимата предусмотрена посадка деревьев и кустарников, а также устройство цветников, - сообщается в конкурсной документации. – Свободная от посадок территория укрыта рулонным газоном по плодородному грунту слоем 15 см. Для обеспечения сохранности рулонного газона и зеленых насаждений по территории парка предусмотрено устройство поливочного водопровода. Все проходы, дорожки и площадки предусмотрены из не пылящего покрытия, т.е. из тротуарной плитки и песчаного асфальта. Детские игровые площадки имеют специальное покрытие.

Средства на строительство парка – 81 млн. рублей – выделены в рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Ещё 150 миллионов рублей губернатор Анатолий Артамонов пообещал выделить из областного бюджета.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июля. Торги состоятся 24 июля. То есть к работам подрядчик приступит не раньше августа. Срок их исполнения, обозначенный в документации, – два месяца с момента заключения контракта. То есть новый парк (точнее, его середину, как выразился на одном из заседаний архсовета глава региона) должны построить к октябрю.

Нижнюю часть парка собираются начать проектировать в следующем году – после того как будут выкуплены частные земельные участки, попадающие на его территорию. Этой работой городские власти планируют заняться сразу после утверждения проекта планировки, который включает в себя территорию от улицы Кирова до улицы Набережной.

Напомним: публичные слушания проекта состоялись 28 июня. Большинство участников мероприятия потребовали отказаться от него и вернуть рынок на прежнее место. Окончательное решение по этому вопросу должен принять городской голова. Вместе с тем, несмотря на то, что проект планировки территории ещё не утверждён, в конце прошлой недели там появилась строительная техника.  

Фото: Сергей КОСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство парк анатолий артамонов

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