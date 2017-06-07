Концепцию нового парка утвердили втихаря

В среду, 7 июня, состоялось заседание областного архитектурного совета, на котором утвердили концепцию нового парка на месте рынка. Речь идёт о земельном участке, занимающем территорию от купола бывшего Центрального рынка до улицы Достоевского. Как именно это происходило, можно будет узнать исключительно из правительственных пресс-релизов. Дело в том, что совещание прошло в закрытом для СМИ режиме. В рабочих планах правительства региона оно не было заявлено. Более того – даже некоторые члены архитектурного совета узнали о встрече за полчаса до её начала.

Сегодняшнему совещанию предшествовало несколько заседаний рабочей группы, созданной по настойчивой просьбе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В её состав вошли калужские архитекторы, которых попросили помочь питерским проектировщикам довести концепцию до ума – с учётом пожеланий и замечаний, озвученных на предыдущих двух заседаниях архитектурного совета.

Как именно выглядит доработанный вариант схемы парка, неизвестно. Но нам удалось узнать, что принято решение не закрывать для движения транспорта участок улицы Достоевского, ограниченный улицами Марата и Рылеева. Напомним: ранее предполагалось, что этот отрезок, а также отрезок Дзержинки, ограниченный теми же улицами, станут пешеходными и войдут в состав парка. Пешеходной будет только участок улицы Дзержинского.

Кроме того, губернатор поставил перед рабочей группой задачу проработать концепцию территории парка, включающей в себя Березуйский овраг и Дом детского творчества, который собираются делать в здании «купола» бывшего Центрального рынка.

Как нам стало известно, большая часть концепции уже готова. Поскольку эту работу ведут сразу три проектировщика, архитекторы сейчас занимаются согласованием ряда стыковочных моментов. Нам пояснили, что это необходимо, чтобы в работе объекта не было накладок и он функционировал эффективно.

После того как концепция будет готова и должным образом оформлена, её вынесут на общественное обсуждение.