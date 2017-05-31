Нет транспортному коллапсу: улицу Рылеева собираются продлить до Каменного моста

В следующий вторник, 6 июня, будет принят окончательный проект парка на месте рынка. Об этом депутатам городской Думы сообщил на заседании 31 мая градоначальник Константин ГОРОБЦОВ.

- Учитывая, что у нас абсолютно нет времени собираться и выслушивать каждый раз всё новые и новые мнения, решено представить через неделю окончательный, со всеми согласованный проект, - сказал, в частности, городской голова. – Для этого губернатор поручил создать рабочую группу, в состав которой включить только архитекторов, причём всех. За эту неделю они должны подготовить свои предложения. И на следующей неделе будет утверждён проект со всеми элементами благоустройства.

Первая очередь реализации проекта должна начаться в ближайший месяц. Речь идёт о перекладке и выносе коммуникаций: тепловых и электрических сетей, водопровода и ливнёвки. Примерно в это же время случится то, чего многие калужане ждут с тревогой, – перекрытие улиц Дзержинского и Достоевского на участках, ограниченных улицами Рылеева и Марата. Как мы рассказывали, их планируют вывести из состава улично-дорожной сети и включить в территорию будущего парка.

- Точную дату, когда перекроют эти две улицы, можно будет назвать, когда состоятся торги и подрядчик приступит к работам, - уточнил Константин Горобцов.

- Это уже раз и навсегда? – поинтересовался депутат Юрий ТИТКОВ.

- Да, - ответил градоначальник. Чуть позже он добавил, что на месте бывших проезжих частей будут посажены деревья.

- Этот вопрос был вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения. И она была категорически против такого проекта, - подключился к дискуссии депутат Виктор БОРСУК. – Доведено ли до первых лиц мнение комиссии и участвует ли ГИБДД в работе архитектурного совета при обсуждении перекрытия этих улиц?

– Да, этот вопрос за последний год обсуждался неоднократно. ГИБДД присутствует, - сказал Горобцов. – Архитекторы тоже высказывали сомнения в правильности такого решения. С ГИБДД достигнута договорённость: мы заказываем за счёт средств городского бюджета анализ транспортной ситуации – моделирование. Это не очень дешёвая вещь, но она полностью покажет, каковы перспективы центра города встать в пробках. После этого будут даны конкретные предложения по изменению схемы организации дорожного движения на этом участке.

- Каменный мост имеет по одной полосе в каждую сторону. Очевидно, что, пока будет идти моделирование и принятие решений, город в этой части будет наглухо стоять в пробках, - считает Виктор Борсук. – В своё время все проекты введения одностороннего движения предусматривали как раз сквозной проезд по улицам Дзержинского и Достоевского. Они парные. Если мы перекрываем их, то те проекты, которые предусматривали введение одностороннего движения, полностью теряют силу.

- Высказаны дополнительные предложения, - ответил градоначальник. – Проектом планировки территории прилегающего участка запланирована достаточно крупная дорога – продолжение улицы Рылеева вдоль Березуйского оврага. Поэтому нужно будет ещё посмотреть и учесть и это предложение.

Городские власти предлагают продлить улицу Рылеева вдоль оврага и соединить её с улицей Пушкина.

В какую сумму обойдётся его реализация и в какие сроки могут быть выполнены работы, Горобцов не уточнил. Между тем, у депутатов идея продления улицы Рылеева до Каменного моста большого энтузиазма не вызвала.

- Во-первых, там незастроенные территории, достаточно сложно расширить проезжую часть и быть во всех нормативных требованиях, - высказал своё мнение Фёдор БОРИНСКИХ. – Во-вторых, улица Комарова физически упирается в улицу Гагарина. То есть мы не решаем проблему дополнительного выезда из центральной части города. Парк – это очень хорошая идея. Безусловно, её нужно поддерживать. Другой вопрос, что механизм её внедрения должен всё-таки учитывать интересы автовладельцев и пользователей общественного транспорта. Можно ли сделать таким образом: всё-таки предусмотреть в конкурсной документации возможность проведения работ в несколько этапов, не перекрывая улицы через месяц или полтора? Мы сейчас даже предположить не можем, какие могут быть последствия. А также нужно ускорить процесс по разработке новой схемы организации дорожного движения в центральной части города. На комиссии безопасности дорожного движения говорили о том, что это займёт длительный период времени – и само моделирование, и впоследствии – проектирование.

- Хорошо, обязательно учтём это предложение при реализации проекта, - лаконично ответил городской голова.

Обсуждение на эту тему резюмировал Юрий Титков:

- К сожалению, уважаемые господа депутаты, в очередной раз получается, что очень серьёзная городская проблема прошла мимо нас, мимо нашего обсуждения. Вопрос мегабольной, но нам преподносится, как свершившийся факт. Вы представляете, что такое перекрыть улицы, которые являлись альтернативными для улицы Кирова и несли очень большую пропускную способность? С какой бы скоростью мы сейчас ни получали будущий план, всё равно в ближайший месяц мы увидим последствия этой проблемы. Поэтому у меня предложение, чтобы всё-таки в ближайшую неделю городская управа сделала нам предложение, как можно минимизировать последствия проблемы. Она просто обязана акцентировать наше внимание на ней, иначе это будет, как та история с рынком, когда сделали и сделали. Но мы же всё-таки представители населения. Да, получается, мы идём немного вразрез с мнением областной администрации о том, что всё это нужно делать побыстрее. Но, извините, иногда можно и не торопиться. Вопрос очень важный.

Титков предложил поставить это предложение на голосование, но коллеги его не поддержали, назвав идею популистской.

- Что толку от того, что мы проголосуем, тем более, что это не наши полномочия? – сказал по этому поводу Фёдор Боринских. – Давайте, специалисты над этим поработают, ознакомят с тем, что они хотят сделать на этой территории. А голосовать сейчас на материале, который мы не видим, не вижу смысла.

В итоге голосование всё-таки состоялось, но в несколько ином ключе – за то, чтобы горуправа максимально минимизировала последствия перекрытия Дзержинки и Достоевского. Предложение проголосовать прозвучало, как тост: «За минимизацию!».