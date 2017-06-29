«Это маниловщина!»: калужане забраковали проект планировки территории нового парка

Публичные слушания проекта планировки территории парка на месте рынка, состоявшиеся вечером в среду, 28 июня, прошли при аншлаге. Часть мест в зале «Циолковский» заняли муниципальные служащие. Все два часа, которые длилось мероприятие, они безмолвствовали, а кое-кто и дремал. Зато вторая половина участников слушаний, представленная работниками бывшего рынка, краеведами, городской общественностью, на доклад проектировщиков – специалистов компании из Санкт-Петербурга – реагировала куда более эмоционально.

Кстати, именно эта организация несколько лет назад разработала генеральный план Калуги. В своё время бывший главный архитектор областного центра Сергей Ткаченко отозвался о нём так:

- Документ сделан грамотно, но без души, без интереса к городу. Даже с какими-то градостроительными ошибками. Не знаю, выезжали ли они (проектировщики. – Прим. ред.) в город. У меня есть сомнения. Надо что-то переделывать.

Проект планировки территории парка многим участникам публичных слушаний тоже захотелось переделать. Напомним: речь идёт об участке площадью 15,4 га, ограниченной улицами Рылеева-Марата-Кирова-Дзержинского-Достоевского-Плеханова и включающем Березуйский овраг.

- На этой территории мы не имеем права менять ландшафт и осуществлять капитальное строительство, - отметила в своём докладе руководитель проектной организации Елена КЛИНКОВА. – Она может использоваться исключительно для пеших прогулок. Рынок (здание «купола». – Прим. ред.) мы предлагаем реконструировать как многофункциональный центр. Мы детализируем, что использование должно осуществляться двумя подвидами. Это обязательно культурно-досуговая деятельность для детей и подростков. В Калуге объектов такого плана практически нет.

Елена Клинкова.

Движение транспорта по улице Дзержинского, которая отрезает «купол» от территории будущего парка, проектировщики предложили либо ограничить, либо закрыть совсем. Компенсацией должна стать реконструкция улицы Достоевского – она станет шире, движение по ней будет двусторонним.

Парковать автомобили калужане и гости города, приезжающие в детский центр или в парк, смогут на стоянке на месте бывшего «белорусского» рынка. Для общественного транспорта авторы проекта запланировали кольцо на пересечении Дзержинки и Рылеева.

- По территории, которая находится ниже, мы предлагаем – на этом настоял областной градостроительный совет – воссоздать деревянный пешеходный мост, который обеспечит пешеходную доступность с улицы Георгиевской до улицы Дарвина, - продолжила Елена Клинкова. – Здесь (рядом с мостом - прим. ред.) мы предлагаем сделать открытый каток. Летом он будет работать как роллеродром с пунктом проката. Здесь же находится площадка теннисных кортов и ниже – открытая сцена. На этой же территории – административно-хозяйственное здание.

Проектировщики предложили также обустроить в парке центральную пешеходную аллею, а деревья сажать таким образом, чтобы были сохранены визуальные коридоры, из которых просматривались бы расположенные поблизости храмы.

- Мы обязательно реконструируем улицу Рылеева. Наше предложение – продлить её до улицы Пушкина, - рассказала Клинкова. – Но при условии, что не будет поворота на Каменный мост, чтобы не было усложнено движение по нему. Будет реконструироваться и улица Марата с переносом инженерных коммуникаций из-под полотна движения, с расширением и организацией карманов для стоянок легкового транспорта. Мы также предлагаем сделать основной проезд между существующими зданиями по улице Кирова. Он необходим, с одной стороны, для обслуживания инженерных коммуникаций, потому что здесь идут транзитные коммуникации. Во-вторых, обеспечивает проезд пожарной машины в случае пожара в многофункциональном центре. Для обслуживания сетей и дублирования движения техники, обслуживающей парк, мы предусматриваем проезды с кольцевыми развязками. Точно такие же проезды, предназначенные для обслуживания объектов, и такая же система прокладки инженерных коммуникаций предусмотрена и в части парка ниже улицы Достоевского.

Первое, чем поинтересовались у проектировщиков участники публичных слушаний, это какова предполагаемая стоимость работ по обустройству Березуйского оврага, а также по реконструкции улиц Достоевского, Марата, Рылеева и организации нового транспортного кольца. Ответа на вопрос не прозвучало.

- Я не знаю, потому что сметные расчёты делаются в составе архитектурно-строительного проекта. Это следующая стадия, - сказала Елена Клинкова.

- Проводилась ли техническая экспертиза здания крытого рынка на предмет соответствия детскому развлекательному центру? – поинтересовался калужанин Павел КОЛЕСНИКОВ. – Решены ли вопросы с объектами недвижимости, расположенными на данной территории?

- Вопрос в отношении этих объектов может быть решён только после утверждения проекта планировки территории, - ответил председатель комитета земельных отношений Виталий ГРАЧЁВ. – После этого будут проводиться соответствующие работы в соответствии с Земельным кодексом РФ. Речь пойдёт об изъятии или обмене этих объектов на иные.

- Экспертиза здания будет проводиться, когда начнут разрабатываться проект, - добавила председатель комитета архитектуры и градостроительства Лариса ДЫШЛЕВИЧ. – Этот вопрос не касается проекта планировки территории.

Лариса Дышлевич (слева).

Елена Клинкова добавила:

- В федеральном законодательстве прописана поэтапность проектирования. Как только мы утверждаем проект планировки, дальше проводятся экспертиза, рабочее проектирование, работы по геологии и по всем другим вещам. Никто не даст разрешение на проведение проектных и экспертных работ в отсутствие утверждённого проекта планировки.

Однако участников публичных слушаний такое объяснение не устроило.

- Всё в этом докладе поставлено с ног на голову! – возмутился один из калужан. – Я искренне желаю, чтобы вы по этим принципам делали ремонт у себя дома! То есть сначала я поставлю стенку, а потом буду думать, зачем она мне.

Раскритиковал проект планировки и известный калужский общественный деятель – в прошлом мэр областного центра Виталий ЧЕРНИКОВ.

- Предложенная вами система развязок по дорогам у нас уже была, - сказал он. – Улицу Дзержинского уже перекрывали. Разворотное кольцо для общественного транспорта тоже было. Его потом убрали, аргументируя тем, что так будет лучше. Что возвращает нас обратно к этой идее? Получается, мы дважды делаем одно и то же. Я считаю, что данный проект абсолютно не соответствует городской инфраструктуре. Он влечёт за собой достаточно серьёзные материальные затраты, пока не просчитанные риски, связанные с транспортным движением. Это создаст коллапс как в районе Каменного моста, так и в районе бывшего рынка. Проект требует радикального пересмотра и переделки. Я предлагаю отказаться от него и вернуться к вопросу сохранения здесь рынка с соответствующими архитектурно-планировочными решениями и на этом закрыть тему. Это приведёт к меньшим затратам, сохранит городскую традицию и избавит нас от необходимости радикально перелопачивать центр города, который и так перегружен.

Виталий Черников.

Против строительства парка на этом месте высказался и известный калужский краевед Николай БРОКМИЛЛЕР:

- Приведите, пожалуйста, в пример хотя бы одну территорию, называемую парком, по которой бы ездили машины. Язык не поворачивается назвать эту территорию парком! В лучшем случае, два маленьких сквера. Если задаваться целью делать парк, то надо было в первую очередь думать о том, чтобы прятать эти дороги в подземные проезды. А это недешёвое удовольствие. И откуда изначальная мотивация: «давайте сделаем парк»? Нам всем кажется, что это чисто авторитарное решение. К мнению горожан не прислушивались, референдум по этому поводу не проводили – потому что, больше чем уверен, боялись, что большинство калужан привыкло, что в этом месте всегда существовал рынок. Если раздражают глаз палатки, обтянутые парусиной или полиэтиленовой плёнкой, то почему нельзя было сделать на этом месте новый, современный Гостиный двор?

Николай Брокмиллер.

Потом к микрофону вышла пожилая женщина, представилась: «Надежда Григорьевна Кошкина».

- Я коренная калужанка. Родилась и всю жизнь прожила в центре города. На рынке никогда не работала, - говорила, немного волнуясь, Надежда Григорьевна. – Я послушала проект. Это какая-то маниловщина! Этого нельзя делать! Да это никогда и не сделают! Вы говорите, что делаете всё для детей. Но мне кажется, нашим депутатам и чиновникам наши дети безразличны. Посмотрите на Дворец пионеров. Библиотеку Гайдара в Тмутаракань перевели!

Нина Кошкина.

- В данном виде проект очень сырой и непроработанный. Нет смысла сейчас его обсуждать! – шумели участники публичных слушаний.

- Хорошо бы также, чтобы проект соответствовал совести чиновников и здравому смыслу! – вставил реплику кто-то из присутствующих.

- Губернский парк лучше доделайте!

Калужанин Сергей САЗОНОВ напомнил о несостоявшемся проекте по благоустройству склона парка.

- Обещали лестницы, спускающиеся к Оке, несколько фонтанов. В итоге ничего этого не сделали, ссылаясь на то, что в калужском бюджете нет денег. Когда предпринимателей выгоняли на рынок на Маяковке, им тоже обещали там всё сделать: развязку, комфортные условия для работы. В итоге на сегодняшний день там не сделано ничего из обещанного! Те же самые палатки в плёнке – ничего не поменялось! Сейчас вы говорите: «Мы сделаем парк». Где гарантии того, что действительно сделаете?

- За Березуевский овраг стыдно! Он стал рассадником преступности! Мне кажется, сейчас самое пристальное внимание нужно уделить его благоустройству, - резонно заметила ещё одна калужанка. – Мне кажется, это было бы менее затратно, чем тратить миллионы на то, чтобы переделывать одно, другое. А рынок нужно вернуть на историческое место. Не нужно больше ничего разрушать – давайте восстанавливать!

Горожанку поддержал Николай Брокмиллер:

- В связи с этим нужно пересмотреть решение о перераспределении денег из федерального бюджета, выделенных на благоустройство территорий. Депутаты растянули все деньги на свои микрорайоны. Но разве туристы во время празднования 650-летия города туда поедут? В первую очередь, нужно было подумать о территории № 1, откуда пошла Калуга, – о Березуевском овраге.

Единственным человеком, который одобрил представленный документ, оказался депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ:

- Моё предложение – проект планировки поддержать и поскорее его реализовать, если это возможно. Конечно, если проводить опрос среди работников бывшего рынка, то большинство будет за его сохранение. Но опрос, который я проводил среди моих избирателей, говорит об обратном – о желании людей видеть на этом месте парк.

Яков Казацкий.

- Давайте проведём опрос в нескольких районах города? – предложил депутату один из горожан. – Чтобы было действительно независимое мнение.

- Моё предложение – провести общегородской референдум по этому вопросу, - поддержал идею предприниматель бывшего рынка Сергей ТРАЧ. – Если горожане скажут, что там нужен парк или сквер, тогда милости просим. Если нет – извините.

- Думаю, что эти публичные слушания следует признать неудавшимися или несостоявшимися, - подытожил один из участников мероприятия. – Нужно переназначить их с новым проектом.

Все озвученные предложения организаторы слушаний пообещали занести в протокол, после чего поспешили закруглить эмоциональную дискуссию.

По итогам мероприятия будет подготовлено заключение, которое затем направят городскому голове Константину Горобцову. Окончательное решение по проекту планировки территории он должен принять в течение 15 дней. Учитывать при этом результаты слушаний Горобцов не обязан – они носят исключительно рекомендательный характер. Каким будет вердикт градоначальника, предугадать несложно.

Фото: Дмитрий Мартышенко и Игорь Рулёв.