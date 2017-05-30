Вторая часть Марлезонского балета: парк для молодёжи превратился в парк для пенсионеров

Во вторник, 30 мая, состоялось очередное заседание областного архитектурного совета, единственной темой которого стала концепция парка на месте рынка. Как мы рассказывали, её первоначальную версию, представленную специалистами питерской компании «Стройтхпроект» неделю назад, архитекторы раскритиковали в пух и прах. На устранение замечаний проектировщикам дали всего неделю. Сегодня они представили обновлённый вариант: игровых зон стало заметно меньше, зато появились пешеходные диагональные дорожки; изменилась форма фонтана – из круглого он стал каскадным, – в центре парка появилась большая цветочная клумба.

- Также мы убрали острые углы, эстраду-сцену, добавили деревьев, кустарников, сделали примерный генплан здания молодёжного центра, - сообщила архитектор Екатерина ЖИЛИНА.

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ остался доволен разве что решением проектировщиков отказаться от острых углов.



- Обратите внимание: везде, где мы сделали острые углы, они стоптаны, - сказал Артамонов. – Это во всех городах так. Я вообще не понимаю, зачем проектируют эти острые углы. Надо сразу закруглять или срезать наискосок.

Более-менее благосклонно отнёсся глава региона к идее каскадного фонтана. Правда, поинтересовался, как эта конструкция будет выглядеть зимой. Городской голова Константин ГОРОБЦОВ тут же предложил использовать её в качестве горки.

- Зимой мы можем сделать над фонтаном горку – как деревянную, так и ледяную, - говорит градоначальник. – На Поклонной горе, на Красной площади ставят сборные конструкции ледяных горок. Детей там очень много.

А вот предложение обустроить в центре парка цветочную клумбу Анатолию Артамонову не понравилось совсем. Удивила губернатора и ширина центральной аллеи – 3 метра.

- Там можно двухрядное автомобильное движение организовать! Зачем для пешеходов это нужно?

Засомневался глава региона и в актуальности скейт-парка. Проектировщики поместили его в районе перекрёстка улиц Марата и Дзержинского (на схеме вверху обозначено цифрой 2).

- Всё-таки это будет очень голое, некрасивое место. Может, его дальше к Березуйскому оврагу? – вслух Артамонов. – Или вплотную к зданию детского центра. И пусть дети там будут резвиться и внутри, и снаружи, а здесь всё-таки парк будет.

Следующим предметом критики стали дорожки для велосипедистов и роллеров, которые архитекторы запроектировали по периметру парка: 3 полосы по 3 метра каждая.

- Очень много голого пространства! Совершенно не нужно! Почему мы должны именно здесь делать дорожки для роллеров? Зачем они в этом парке? Это однозначно неуместно там! У нас есть набережная Яченского водохранилища, мы её сейчас будем восстанавливать, приспосабливать. Там, пожалуйста, можно на велосипедах кататься. Представьте себе на минутку, что мы сделали в существующем парке по периметру велосипедную дорожку. И что это будет такое? Там невозможно будет с детьми пройти! Это же опасно! Здесь примерно такая же территория, даже меньше.

- Они (велосипедисты и роллеры. – Прим. ред.) обязательно шнырять по парку будут! – поддержал главу региона архитектор Николай СВИРИДЕНКО.

- Им же это прикольно! Они будут через клумбу прыгать! – продолжил свою мысль Артамонов. – Один только Константин Михайлович (Горобцов. – Прим. ред.) будет дисциплинированно ездить – и то только потому, что у него велосипед дорогой, ему будет жалко по клумбам ездить. Вы съедаете такую территорию вместо того, чтобы посадить там зелёные насаждения и сделать действительно оазис в том месте, где вообще нет никаких парков и живёт огромное количество людей!

- Тогда мы сможем посадить в два раза больше лип! – тут же подсчитал градоначальник.

- Вот это правильно! – похвалил его губернатор. – Убирайте эти дорожки и делайте парковую зону. Она подразумевает собой деревья, кустарники, цветы, пешеходные дорожки.

Ещё одно предложение внёс архитектор Александр ФОКИН:

- Мы сейчас смотрим участок только до улицы Дзержинского. Моё глубокое убеждение – в связи с тем, что эта территория внедряется в Березуйский овраг, должна быть проведена главная ось – до самого оврага. Сейчас мы этого не наблюдаем. Примеры: театр и улица Театральная. Её пересекает насыщенная улица Кирова, но ось сохранена. Или представьте ваш поход от Троицкого собора до пересечения больших бульваров, и вы уходите влево и вправо, не имея возможности идти к смотровой площадке. Или в парке Циолковского вы доходите до памятника учёному и вынуждены идти влево и вправо, не огибая памятника и не двигаясь по основной аллее. Мне кажется, это большая ошибка, что здесь нет такой оси.

- Абсолютно согласен! – поддержал Фокина глава региона. И тут же укоризненно добавил:

– Я же просил, чтобы все поучаствовали!

- В прошлый раз я говорил об этом, - ответил архитектор.

- Олег Николаевич, вы что – никого не допускаете к этой работе? Секретничаете? – поинтересовался Анатолий Артамонов, обращаясь уже к начальнику Областного управления архитектуры и градостроительства Олегу Стрекозину. – Давайте я подпишу распоряжение о создании рабочей группы. Включим в неё всех наших архитекторов. И работайте! Должна быть коллективная мысль и общее согласие. Иначе потом что-то сделаем, и тот, кто не участвовал, будет постоянно, всю жизнь критиковать. Я бы этого не хотел.

Как нам стало известно, первое заседание рабочей группы, возможно, состоится уже завтра. Причём архитекторам предстоит не только устранить прозвучавшие замечания, но ещё и проработать концепцию всего парка – вплоть до Березуйского оврага.

- Абстрагируйтесь от того, что сегодня эта территория занята, - поставил задачу Артамонов. – Представьте, что она свободна. Попробуйте прорисовать её концептуально. Чтобы было понятно, каким будет этот парк в будущем. Соберитесь, сядьте и подумайте.

Результаты своих размышлений члены рабочей группы представят ровно через неделю. Однако уже на данном этапе очевидно, что местом отдыха активной молодёжи – каким оно позиционировалось изначально – этот парк, вряд ли, станет.

После окончания совещания одна моя коллега подошла к городскому голове и напомнила об активно обсуждаемой некоторое время назад новости о подростках-хулиганах, ломающих детские площадки.

- Всё дело в том, что ребятам в возрасте от 13 до 16-17 лет в нашем городе просто негде находиться, - сказала она. – Единственным местом, где подростки могут собраться, являются эти самые детские площадки. Теперь, по сути, их лишают возможности находиться и в новом парке.

Константин Горобцов ответил уклончиво:

- Моё личное мнение: проект, который сегодня был представлен, более-менее учитывает интересы всех: и детей, и активного населения, и пожилых людей.

Потом добавил:

- Велодорожки и скейт-парк нужно было бы сохранить, но архитектурный совет говорит, что это не так.

Впрочем, по крайней мере одна зона для активной молодёжи в новом парке, возможно, всё-таки будет. Речь идёт о воркаут-площадке. При условии, если архсовет в следующий раз не забракует и её.

Спортивную зону власти обещают разместить в нижней части будущего парка. По словам Константина Горобцова, горуправа как раз сейчас решает вопросы по освобождению этой территории от частной собственности.

- Здание на перекрёстке Рылеева и Дзержинского остаётся – оно будет обеспечивать сопутствующими товарами посетителей парка, - рассказал градоначальник. – Два деревянных домика (они расположены немного ниже. – Прим. ред.) сносятся. В июле у нас будут готовы Правила землепользования и застройки, в соответствии с которыми мы имеем право изымать эти участки для нужд города – естественно, за деньги. Остаётся соединение Березуйского оврага с этим парком. Там есть ряд строений. Свои объекты город убрал. Остаются пункт приёма стеклотары – он в собственности у застройщика, мы тоже будем изымать его, – и один жилой дом на Рылеева, 71. Это самострой. Мы сносим его по решению суда. Оно уже есть. Таким образом мы освобождаем широкий проход в Березуйский овраг. Тогда там можно будет развернуться и велодорожками, и лыжными трассами. А на этой маленькой территории мы все интересы не учтём.

Начать строить парк, который пока не существует даже на бумаге, власти собираются уже нынешним летом. Стоимость работ оценивается в 150 млн. рублей. Эти деньги город получит из областной казны. Не исключено, что ещё столько же средств выделит федеральный бюджет – в рамках программы «Комфортная городская среда». Этот вопрос сейчас обсуждается. Решение станет известно в середине июня.

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