«Это какая-то сковородка!»: архсовет раскритиковал концепцию парка на месте рынка

Во вторник, 23 мая, состоялось заседание областного архитектурного совета, на котором была представлена концепция нового парка на месте рынка. Её разработкой занимаются специалисты компании из Санкт-Петербурга. Отметим, что речь идёт не обо всей территории предполагаемой парковой зоны, а лишь о верхнем квартале.

- Это парк для активной молодёжи, активного отдыха, - рассказала на совещании представитель проектной организации Екатерина ЖИЛИНА. – Мы применили много детских архитектурных форм, которые также смогут использовать дети-колясочники. Парк выполнен в виде двух окружностей. Это символика, совмещение двух площадей: сквера Мира и площади Победы. Между ними переплетается нить дорог. Также это напоминает солнце. Издавна считалось, что знак солнца, знак бесконечности защищает город.

- Интересный народ – эти архитекторы. Обязательно что-нибудь придумают, - тут же прокомментировал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

- Территория парка поделена на зоны активностей, рассчитанные на разные возрастные группы, - продолжила Екатерина Жилина. – Самые маленькие будут играть на своих отдельных аттракционах.

- Для детей постарше горки будут помасштабнее. Для более взрослых ребят мы также предлагаем установить скалодром.

- Для активной молодёжи предусмотрен скейт-парк из бетона. Такого в городе ещё нет. Подобный объект есть только в Москве. Это актуально и популярно. А фанерные конструкции быстро приходят в негодность.

- По периметру предусмотрены велосипедные и ролерные дорожки. В центре есть фонтан. Также сделаны две необычные длинные скамьи под навесами. На них можно спрятаться и от солнца, и от дождя. Таких скамеек в городе пока нет. Мы стремились создать что-то уникальное для молодёжи, чтобы она пришла сюда отдыхать, чтобы было бы приятно и комфортно.



Губернатор подошёл к экрану, чтобы получше рассмотреть эскизы. Сразу обратил внимание на скамейку-качели. «А трава здесь зачем? – поинтересовался Анатолий Артамонов. – Если здесь качели, значит, здесь трава будет вытоптана. Сразу надо планировать плитку».

Члены архсовета, посмотрев презентацию, дружно пришли к выводу: концепция имеет место быть, но почему так мало зелени?

- Деревьев здесь минимальное количество. В основном, развлекательные площадки, - высказал своё мнение начальник областного управления архитектуры и градостроительства Олег СТРЕКОЗИН. – Всё-таки нужно подумать, чтобы в проект было включено побольше зелёных насаждений, иначе он превратиться в развлекательную зону.

- Просто какая-то сковородка! – поделился впечатлением от презентации архитектор Николай СВИРИДЕНКО. – Здесь будет солнцепёк при том количестве центральных и боковых дорог. Они занимают огромную территорию.

- Деревьев мало, я согласен, - поддержал коллег Артамонов. – А то действительно будет солнцепёк, и никто туда не пойдёт. Почему наш парк любят? Потому что деревья, тень.

- Это на картинке мало, а по проекту достаточно, - ответил городской голова Константин ГОРОБЦОВ.

- Надо, чтобы они и на картинке были, - сказал губернатор.

- Не смогли изобразить.

Не понравилась главе региона и насыщенность территории различными аттракционами и малыми архитектурными формами.

- Вот эти всякие… для скалолазания, скамейки ваши – всё это, может быть, хорошо. Но когда представишь себе это в натуре, там будет нагромождение всяких этих архитектурных форм. Их нельзя концентрировать в одном месте. Это должна быть зелёная зона, куда люди с удовольствием будут приходить. И ненавязчиво какие-то вкрапления, где дети смогут веселиться.

- У нас было задание от заказчика, которое мы выполняли, - сказали в ответ проектировщики.

На переделку концепции с учётом озвученных замечаний им дали всего неделю. Анатолий Артамонов попросил подключиться к этой работе калужских архитекторов.

- Нам здесь жить. Лучше сейчас критиковать идею, чем потом критиковать то, что будет реализовано.

На совещании выяснилось также, что от идеи переноса инженерных сетей власти отказались, потому что переносить их некуда.

- Там большие коридоры сетей. Из-за этого не получается озеленить территорию полностью большими деревьями, - пояснил Константин Горобцов. – На этом участке предполагается высадить 120 штук, из них порядка 50 – взрослые деревья, которые вырастают до 20 метров. Остальное – невысокие деревья и много кустарников: 160 кустов сирени.

- По сетям делайте дорожки из плитки тротуарной, - порекомендовал со своей стороны губернатор. – Её всегда можно поднять, раскопать. А по бокам посадите кустарники, и это тоже будет зелёная зона.

Несмотря на то, что этап проектирования парка не завершён, начать работы по его созданию планируется уже в ближайшее время. Для этого проект поделят на разделы, а сметы будут составляться по отдельным видам работ.

- Среднюю часть мы должны сделать в этом году, - подытожил Артамонов. – Это будет уже большое дело. А дальше надо ускоряться.

Нижнюю часть парка начнут проектировать уже в следующем году – после того как будут выкуплены частные земельные участки, попадающие на его территорию. Как мы рассказывали, заняться этой работой городские власти планируют сразу после утверждения проекта планировки. Он включает в себя территорию от улицы Кирова до улицы Набережной. Публичные слушания проекта назначены на 28 июня. Утвердить его предполагается через 10 дней после проведения данной процедуры.

Удалось ли властям решить вопрос с выкупом здания, расположенного на перекрёстке Рылеева и Дзержинского, неизвестно. В концепции питерских проектировщиков строение отсутствует.

Коротко на совещании затронули и судьбу крытого здания рынка. Выяснилось, что руководство города планирует сдать его в концессию. Подробнее об этом читайте в новостях на нашем сайте.

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