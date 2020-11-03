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24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России

Опубликовано: 03.11.2020 15:42 0 121
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России

В октябре по России в целом самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета оказался «МегаФон». По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза.

Средняя скорость «МегаФона» приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/сек.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расширяет спецпроект «Качество связи», включив туда данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Это позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а регулярными – ежемесячными, ежеквартальными и т.д.

Агентство не отказывается от локальных замеров силами своих экспертов на сертифицированном оборудовании. Это дает более подробную оценку качеству связи в отдельном регионе, включая проблемные участки и зоны с неравномерным покрытием. Кроме того, именно локальные измерения отражают территориальную динамику развития сетей.

С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей.

По мере роста популярности «Мегабитуса» география замеров будет охватывать новые, в том числе малые, города.

Методология исследования и охват

Результаты включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему (успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т.д.).

Зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях (и в нескольких десятках фиксированных), однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.

Итоги исследования: http://tdaily.ru/news/2020/11/02/iaa-telecomdaily-24-mbit-sek-srednyaya-skorost-mobilnogo-interneta-v-rossii

  1. Средняя скорость передачи данных (просмотр контента, серфинг по сайтам)

По этому показателю «МегаФон» (38,6 Мбит/сек) почти в два раза опережает идущих следом МТС (19,7 Мбит/сек) и «Вымпелком» (18,4 Мбит/сек), у Tele2 – 14,4 Мбит/сек. Таким образом, четыре крупнейшие мобильные сети страны обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/сек, хотя три из них до нее не дотягивают.

Среди фиксированных операторов лидирует МГТС (МТС) с 67 Мбит/сек, у «Ростелекома» – 55,3 Мбит/сек, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/сек, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/сек. Здесь наблюдается значительный отрыв первых двух компаний, которые и дают высокий уровень средней скорости в этой группе – 48,3 Мбит/сек.

  1. Максимальная скорость передачи данных (размещение контента от абонента)

Показатель измерялся только для сотовых сетей; он менее значим, чем средняя скорость, но позволяет оценить технические параметры сети. «МегаФон» остался безусловным лидером – 229,5 Мбит/сек, далее – «Вымпелком» (160,5 Мбит/сек), МТС (94,1 Мбит/сек) и Tele2 (88,4 Мбит/сек).

Опубликовано: 03.11.2020 15:42 0 121
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