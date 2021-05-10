В Калужской области завершатся дожди
В понедельник, 10 мая, в Калужской области будет ясно. Днем ожидается до +14 градусов.
Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть северный с порывами до 11 метров в секунду, к вечеру сменит направление на северо-восточное.
По приметам, 10 мая лучше всего заниматься повседневными делами, при этом поддерживать в душе позитивный настрой. День хорош для избавления от вредных привычек.
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