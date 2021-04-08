МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 8 апреля
В ночь на четверг, 8 апреля, в Калуге и некоторых районах Калужской области пошел снег. Региональное ГУ МЧС сообщает о возможной гололедице и налипании мокрого снега.
- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в сообщении МЧС. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны!
Водителям напоминают об увеличении тормозного пути из-за гололедицы. Автомобилистов просят снизить скорость.
Любопытно, что уже на следующей неделе в Калужской области потеплеет до +20.
Сквер возле горуправы на улице Ленина в Калуге утром 8 апреля весь в снегу.
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