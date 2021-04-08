В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

Утром в четверг, 8 апреля, температура воздуха в Калужской области составит около +2 градусов, местами возможен мокрый снег.

Днем ожидается потепление до +6. Пасмурно, без осадков. Порывы ветра – до 8 м/с.

К вечеру вновь похолодает до нуля.

В конце недели в Калуге ожидается потепление. В пятницу – до +9, на выходных – до +16.

На следующей неделе синоптики прогнозируют в Калужской области потепление до +20 градусов.

8 апреля православная церковь вспоминает архангела Гавриила. Считалось, что в этот период весна полностью вступает в свои права: почва оттаивает, а на березе и черемухе раскрываются почки.

По народным приметам, какая погода стоит на 8 апреля, такая будет и 8 октября, а заморозки 8 апреля предвещают прохладную весну.