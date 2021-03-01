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В Калужской области март начнется с дождей и похолодания

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.03.2021 06:30 0 929
В Калужской области март начнется с дождей и похолодания

Весна в Калужской области начнется с пасмурной и дождливой погоды, а к 8 марта подморозит.

В понедельник, 1 марта, в Калуге прогнозируют около +1 градуса, местами возможен небольшой дождь. Влажность воздуха – выше 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.

Дождь и небольшой снег возможны и в следующие несколько дней. А с пятницы, 5 марта, синоптики прогнозируют небольшое похолодание: днем – до -5, ночью – до -10.

8 марта, по предварительным данным, ожидается снегопад и температура воздуха в -5 градусов.

В прошлом году первая неделя марта в Калуге была теплой. В один из дней столбики термометров показывали +14.

По народным приметам, если 1 марта тепло и светит солнце, то и вся весна будет такой. Если же идет снег, значит, стоит ждать хорошего урожая. Теплый ветер или густой туман предвещают ненастное лето. Если вороны и зяблики громко кричат - к похолоданию. Плещется вода на льду водоема - жди теплых дней. Паводок в первый же день весны - к нашествию насекомых и грызунов.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.03.2021 06:30 0 929
Тэги: погода снег
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