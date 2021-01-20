Правительство Калужской области предупредило об опасных сосульках

Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 января, в Калужской области ожидается резкое потепление, усиление ветра и снегопады. Правительство Калужской области на своих страницах в соцсетях опубликовало предупреждение о возможном образовании сосулек.

- Сосулька весом 2 килограмма, падающая с пятого этажа, развивает скорость в 60 км/ч. Этого достаточно для нанесения увечья человеку и ущерба припаркованному авто, - напоминают чиновники. - Чтобы избежать несчастного случая, при выходе из здания смотрите не только под ноги, но и вверх. Не паркуйте свои авто под карнизами.

Если вы заметили «нависающую угрозу» на своем доме, можно звонить в управляющую компанию. Если на ваше сообщение не реагируют, можно обращаться в государственную жилищную инспекцию: 8-800-450-01-01 или 8 (4842) 27-77-77.

Также сообщить об опасности схода снега и льда с крыши нежилого дома, магазина или офиса можно в Управление административно-технического контроля:

8 (4842) 53-99-92 или 8 (4842) 71-99-99.

Тем временем

В Калуге 21 января собираются вывозить снег с пяти улиц. Чиновники просят водителей там не парковаться. Подробности.