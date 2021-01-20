Сильные морозы начнут уходить из Калужской области 21 января
Среда, 20 января, обещает стать последним днем в январе 2021 года с сильными морозами.
Утром и вечером синоптики обещают около 20 градусов. Днем – в районе -15.
В течение суток возможен небольшой снег. Влажность воздуха – около 85%. Порывы ветра – до 4 м/с.
А вот в четверг в Калуге должно начаться потепление. Прогнозируется около шести градусов мороза.
В пятницу и на выходных - и вовсе выше нуля.
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