Атлантический циклон принесет в Калужскую область сильный снегопад 21 января

В четверг, 21 января на территории Калужской области, а также в соседних Брянске, Смоленске и Орле ожидается сильный снегопад, предупреждают дорожные службы. На трассах могут наблюдаться тяжелые условия.

- Через территорию Центрального федерального округа с запада на восток будет перемещаться теплый атмосферный фронт атлантического циклона, - говорится в предупреждении. - В зоне фронта в округе пройдет снег, переходящий в мокрый снег, дождь, местами ветер будет усиливаться до 15 м/с, в отдельных районах ожидается гололед. Преобладающая температура воздуха 21 января ночью составит -6..-1 градусов, днем – -5..0.

Водителей призывают быть аккуратными на дорогах.