Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега

В ночь на 21 января и днем в четверг в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с пяти улиц. Чтобы уборка была качественной, водителей просят на время убрать с дорог припаркованные автомобили.

- В связи с большим объемом выпавших осадков, коммунальными службами непрерывно ведутся работы по очистке городских улиц от снега для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта, - говорится в среду в сообщении управления городского хозяйства. - Однако качественной уборке улиц мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. Это значительно затрудняет работу специализированных служб, а в некоторых случаях препятствует прохождению спецтехники, осуществляющей уборку и вывоз снега.

В ночь с 20 на 21 января сотрудники МБУ «СМЭУ» планируют вывозить улицы со следующих улиц:

ул. Кирова на участке от ул. Ленина до пл. Победы,

ул. Суворова на участке от ул. Рылеева до ул. Октябрьской.

Вывоз снега днем 21 января:

ул. Баррикад на участке от ул. Ленина до ул. В.Андриановой,

ул. Московской в районе путепровода,

разворотное кольцо по ул. Поселковой.

Тем временем

21 января в Калужской области ожидается сильный снегопад. Подробности.