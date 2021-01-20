$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев , Фото: Николая Егоров.
Опубликовано: 20.01.2021 12:38 9 1356
Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега

В ночь на 21 января и днем в четверг в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с пяти улиц. Чтобы уборка была качественной, водителей просят на время убрать с дорог припаркованные автомобили.

- В связи с большим объемом выпавших осадков, коммунальными службами непрерывно ведутся работы по очистке городских улиц от снега для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта, - говорится в среду в сообщении управления городского хозяйства. - Однако качественной уборке улиц мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. Это значительно затрудняет работу специализированных служб, а в некоторых случаях препятствует прохождению спецтехники, осуществляющей уборку и вывоз снега.

В ночь с 20 на 21 января сотрудники МБУ «СМЭУ» планируют вывозить улицы со следующих улиц:

  • ул. Кирова на участке от ул. Ленина до пл. Победы,
  • ул. Суворова на участке от ул. Рылеева до ул. Октябрьской.

Вывоз снега днем 21 января:

  • ул. Баррикад на участке от ул. Ленина до ул. В.Андриановой,
  • ул. Московской в районе путепровода,
  • разворотное кольцо по ул. Поселковой.

Тем временем

21 января в Калужской области ожидается сильный снегопад. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Николая Егоров.
Опубликовано: 20.01.2021 12:38 9 1356
Тэги: авто дороги снег
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Что делать, если плохое настроение
Беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
Израильские ученые нашли новый метод лечения Болезни Альцгеймера

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru