МЧС рассказало о толщине льда на водоемах Калужской области

На основных реках Калужской области наблюдается ледостав. На некоторых закрытых водоёмах толщина льда достигла уже 15 сантиметров. Последние сведения в среду, 9 декабря, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Данные о толщине льда на водоемах Калужской области на 9 декабря 2020 года:

Бабынинский р-он д. Куракино, пруд - 10-12 см;

Боровский р-он, Белкинские пруды - 0-13 см (промоины);

Дзержинский р-он, пгт.Товарково, р. Угра – 2-3 см (выход людей на лёд невозможен);

Дзержинский р-он, г. Кондрово, р. Шаня – 3-5 см (выход людей на лёд невозможен);

Дзержинский р-он, д.Лужное, р. Угра – 1,5-3 см (выход людей на лёд невозможен);

Дзержинский р-он, д. Острожное, пруд - 8-10 см;

Дзержинскийтр-он, п. Полотняный Завод, р. Суходрев – 3-5 см (выход людей на лёд невозможен);

Жуковский р-он, д. Татарское, пруд - 8-10 см;

Кировский р-он, г. Киров, водохранилище «Верхнее» - 3-7 см;

Кировский р-он, г. Киров, водохранилище «Нижнее» - 3-6 см;

Людиновский р-он, озеро Ломпадь – 3-7 см;

Перемышльский р-он, с. Перемышль Озеро Бездонное – 13-15 см;

Перемышльский р-он, д.Желохово Озеро Тишь – 12-14 см;

Перемышльский р-он, Озеро Горское – 13-15 см;

Тарусский р-он, с.Трубецкое р. Ока – 0-12 см (промоины);

Тарусский р-он, д.Гурьево р. Ока – 0-12 см (промоины);

Тарусский р-он, д. Коханово р. Ока – 0-12 см (промоины);

Тарусский р-он, с.Волковское р. Ока – 0-12 см (промоины);

Тарусский р-он, д.Ладыжино р. Ока – 0-12 см (промоины);

Тарусский р-он, г. Таруса р. Ока – 0-12 см (промоины);

Ферзиковский р-он, п.Дугна р. Ока – 0-12 см (промоины);

Юхновский р-он, г.Юхнов пруд – 13-15 см;

г. Обнинск р. Протва – 0-10 см (промоины);

г. Калуга р. Ока – 1-3 см (выход людей на лёд невозможен, толщина льда в затонах 8-9 см, многочисленные промоины);

г. Калуга Яченское водохранилище – 13-15 см.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров и более, при массовом катании – не менее 25 сантиметров, но нужно иметь ввиду, что толщина льда на водоеме не везде одинакова, - напоминают спасатели. Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам: с городского - «01», «101» или «112», с мобильного - «101» или «112».

Как мы уже рассказывали, фигуристов на льду Яченского водохранилища засняли на видео еще 8 декабря.

В ближайшие дни морозы в Калужской области сохранятся.