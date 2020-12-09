В Калуге фигуристы вышли на лед Яченского водохранилища

Десятиградусные морозы, которые держатся в Калужской области уже несколько дней, сковали льдом стоячие водоемы. И хоть его толщина пока не самая безопасная, рыбаки и фигуристы уже потянулись за приключениями.

Во вторник, 8 декабря, калужский поэт Михаил Бондарев выложил в социальные сети видео с Яченского водохранилища. На запись попала группа фигуристов, которая в этот день рассекала по льду. Там же заметили и несколько рыбаков.

Фигуристы на водохранилище в Калуге 8 декабря 2020 года.

Впрочем, ГУ МЧС по Калужской области пока советует воздержаться от выхода на лед. По информации спасателей, толщина льда на стоячих водоемах составляет всего около 5 сантиметров. Безопасным считается показатель как минимум в 10 сантиметров. Река Ока пока не скована льдом, там наблюдается шуга.

- Ледовый покров по-прежнему опасен для выхода людей, - подчеркивают в МЧС. - Крепким ледовый покров станет только после длительных зимних морозов. Продолжительность ледостава на водоемах не одинакова, прочность льда также различна. Как правило, вода замерзает неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

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