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Как выглядит Калуга после первого осеннего снегопада

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.11.2020 20:44 0 298
Как выглядит Калуга после первого осеннего снегопада

Первый снег в Калуге выпал еще 20 октября, но тогда редкие снежинки долетали до земли. А те, что долетели, вскоре растаяли. Настоящий разгул стихии в нашем городе произошел 19-20 ноября.

Синоптики обещали сильный снегопад еще в ночь на четверг. Однако тогда на город и всю область обрушился ледяной дождь. Первый такой за последние четыре года. Предыдущий – с более серьезными последствиями – был четыре года назад, в ноябре 2016-го.  Все поверхности на улице покрылись коркой льда. И не каждый калужанин смог добраться до работы или учебы утром в четверг. 50 человек получили переломы на улицах.

К пятнице ситуация со льдом улучшилась, улицы и тротуары почти везде обработали, хотя по дворам было еще много вопросов. Но днем 20 ноября природа подкинула коммунальщикам новую напасть – сильный снегопад. За пару часов в Калуге выпало несколько сантиметров снега. Это едва ли не первый такой снегопад в нашей области за весь 2020 год. Прошлая зима, если помните, была совсем сухой.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортажСнег в Калуге в 2020 году - удивительное зрелище.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

К утру в городе ожидаются тысячи снеговиков.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

Ветки деревьев облеплены снегом.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

На тротуарах под слоем снега находится лед, но ходить гораздо легче, чем накануне.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

Знаки тоже облеплены снегом.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

По припаркованным машинам можно судить, сколько снега выпало.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

Машины по улицам едут медленнее, чем обычно.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортажИ листья, и снег.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

За счет снега на улицах города стало заметно светлее.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

Вечером на улицы потянулись родители с детьми.

Снег Калуга снегопад 2020 фоторепортаж

В ближайшие дни снегопады продолжатся.

Театральная площадь.

К концу рабочего дня пятницы снегопад стал не таким сильным, и во дворы и парки города потянулись родители с детьми. Производство снеговиком в промышленных масштабах продолжается до сих пор.

Во многих местах дорожки еще остаются девственно белыми. Спешите насладиться, пока они не заледенели и не дождались коммунальщиков с песком.

На выходных в городе ожидается температура воздуха в пределах -2..+1 градусов. Снег вновь может пойти: в субботу – чуть меньше, чем сегодня, в воскресенье – столько же.

Тем временем

Если вы упали на улице и получили травму, можно ли потребовать от коммунальщиков денежную компенсацию и как это правильно сделать? Мы узнали все подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.11.2020 20:44 0 298
Тэги: погода фоторепортаж снег
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