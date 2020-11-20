В Калуге за сутки 112 человек обратились в травмпункт после падений на улице

За последние сутки в Калуге 112 человек обратились в травмпункт больницы скорой медицинской помощи в связи с травмами, полученными на улицах города. Об этом сообщили KP40 в пресс-службе медучреждения.

У пострадавших зафиксировано более 50 переломов. 19 человек госпитализированы.

Напомним, в ночь на 19 ноября на Калужскую область обрушился ледяной дождь. Дороги, дворы и тротуары мгновенно покрылись скользкой коркой. В некоторых местах последствия не ликвидировали до сих пор.

Тем временем

Если вы упали на улице и получили травму, можно ли потребовать от коммунальщиков денежную компенсацию и как это правильно сделать? Мы узнали все подробности.