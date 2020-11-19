В Калужской области 16 населенных пунктов остаются без электричества

Днем в четверг, 19 ноября, министерство строительства и ЖКХ Калужской области опубликовало обновленные данные по отключениям электричества из-за прошедшего ночью ледяного дождя.
Сейчас восстановлено электроснабжение в трех населенных пунктах Бабынинского района.
- Продолжаются работы на электросетях в пригороде Калуги и Бабынинском районе, - говорят в министерстве. - Произошли обрывы в Жуковском и Мосальском районах. Ликвидируют последствия аномального природного явления семь бригад энергетиков.
В настоящий момент обесточено 16 населенных пунктов, в которых проживает 730 человек.
Ранее, напомним, электричество вернули в деревни Боровского, Износковского, Козельского и Жуковского районов.
Тем временем
Губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил жителей региона не выходить из дома без лишней необходимости. Подробности.
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