Калужскую область ждет резкое похолодание

После относительно теплых выходных в Калугу придет похолодание. В течение рабочей недели ожидается +2..+5 градусов, а в следующие выходные - ниже нуля.

В понедельник, 9 ноября, в Калужской области прогнозируется ясное небо. Температура - в районе +3..+5. Небольшие порывы ветра.

Во вторник-четверг, 10-12 ноября, температура воздуха постепенно опустится до +1..+3, но осадки не ожидаются.

В пятницу, 13 ноября, в Калуге уже возможны ночные заморозки.

А в субботу и воскресенье, 14-15 ноября, температура воздуха может опуститься ниже нуля уже и днем.