Калугу ждет резкое потепление

В Калуге во вторник выпал первый снег, а в ночь на 21 октября температура воздуха опустилась до -1 градуса. Но в четверг, 22 октября, в городе ожидается резкое потепление.

По прогнозам синоптиков, днем +7..+8, а к вечеру и вовсе столбики термометров покажут +10. При этом высокая вероятность дождей.

В пятницу, 23 октября, в Калуге и Калужской области воздух прогреется до +12..+14. Также не обойдется без осадков.

На выходных, по предварительным прогнозам, будет в районе +10.

Тем временем

Жителей 12 улиц Калуги 22 октября ждут проблемы с водой. Подробности.