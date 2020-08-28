Какой будет погода на День города в Калуге

В пятницу, 28 августа, в Калуге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха – в районе +18..+20 градусов.

В субботу, 29 августа, когда калужане будут отмечать День города, потеплеет. Осадки не ожидаются. Днём температура воздуха составит около +22.

Существенно теплее должно быть в воскресенье, 30 августа. Прогнозируется до +27 градусов. Без осадков.

Ранее мы рассказывали, кто выступит на День города в Калуге.

Какие улицы и в какое время перекроют 29 августа, смотрите здесь.

Утром 29 августа, напомним, пройдёт первый полумарафон. Участники стартуют от Центрального парка культуры и отдыха.

UPD. Полная афиша Дня города в Калуге.