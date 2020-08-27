В Калуге начали монтировать главную сцену Дня города

В четверг, 27 августа, в Калуге начали монтировать сцену, на которой через два дня состоится концерт в честь Дня города.

Она расположится у памятника Ивану III. Вся площадь будет закрыта для движения транспорта.

Как мы уже рассказывали, на дорогих приглашённых звёзд в этом году у Калуги денег не нашлось. Однако программу подготовили местные артисты.

Концерт на Старом Торге начнётся в 17:30 – сразу после завершения карнавального шествия. В этот вечер выступят оркестр карнавальной музыки «Маракату», участники концертной программы «Мой любимы город», а также оркестр современной музыки Инновационного культурного центра «Jazzatov Giga Band».

В 22:30 на Старом Торге запланирован фейерверк.

Как перекроют улицы на День города, 29 августа, мы рассказывали здесь.

Полная афиша Дня города в Калуге размещена здесь.

Тем временем

На улице Ленина в Калуге установили паровоз. Смотрите фотографии.