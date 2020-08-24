В Калуге опубликовали схемы перекрытия улиц на День города

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 29 августа, Калуга будет праздновать своё 649-летие.
Из-за массовых мероприятий движение в городе в этот день будет существенно ограничено.
По многим улицам нельзя будет проехать в течение нескольких часов.
В понедельник, 24 августа, городская управа Калуги опубликовала схемы перекрытия дорог.
Ограничение движение в Калуге на День города, 29 августа 2020 года:
Как пояснили в горуправе, схем в большем разрешении у них нет.
Тем временем
В Калужской области мужчина погиб в массовом ДТП. Подробности.
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