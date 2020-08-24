В Калуге опубликовали схемы перекрытия улиц на День города

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 29 августа, Калуга будет праздновать своё 649-летие.

Из-за массовых мероприятий движение в городе в этот день будет существенно ограничено.

По многим улицам нельзя будет проехать в течение нескольких часов.

В понедельник, 24 августа, городская управа Калуги опубликовала схемы перекрытия дорог.

Ограничение движение в Калуге на День города, 29 августа 2020 года:

с 9:00 до 11:00 по улице Пушкина (от Профессионального проезда до улицы Академика Королева);

с 9:00 до 11:00 по улице Академика Королева (от улицы Пушкина до улицы Гагарина);

с 9:00 до 11:00 по улице Гагарина (от улицы Академика Королева до улицы Калуга-Бор);

с 9:00 до 11:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до светофорного объекта (4 км автодороги М-3, подъезд к Калуге);

с 9:00 до 22:00 на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 14:30 до 17:00 по проезжей части площади Победы;

с 14:30 до 17:00 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);

с 16:00 до 18:00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый Торг);

с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 23:00 на площади Старый Торг.

Как пояснили в горуправе, схем в большем разрешении у них нет.

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