В Калужской области мужчина погиб в массовом ДТП

Утром в понедельник, 24 августа, в Малоярославецком районе Калужской области произошло смертельное ДТП на соединительной дороге между федеральными трассами М3 «Украина» и А130 «Москва- Малоярославец - Рославль».

По предварительной информации, около 11:20 столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», «Киа Рио» и грузовик «Скания». От удара машины вылетели в кювет, большегруз перевернулся.

В результате ДТП погиб 54-летний водитель «Киа Рио». В больницу попала 56-летняя пассажирка этой машины.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Грузовик перевернулся в результате ДТП.

- Госавтоинспекция Калужской области напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима на автодорогах, - говорится в сообщении УМВД по Калужской области.

Ранее, напомним, в Калужской области за день в авариях погибли четыре человека.

Тем временем

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