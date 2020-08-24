Пассажир «Рено» погиб рядом с калужской деревней

За день в Калужской области произошло сразу четыре смертельных ДТП. Как мы уже рассказывали, 22 августа на трассе М3 «Украина» сгорел «Рено», в Кирове и Хвастовичах разбились мотоциклисты. А в Жиздринском районе в кювет вылетел ещё один легковой автомобиль «Рено».

Авария произошла на дороге между Киевской трассой и деревней Петровка.

По предварительным данным, 58-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Скончался 47-летний пассажир. Водитель попал в больницу с различными травмами.

Тем временем

В Калужской области мужчина вышел из дома и исчез. Подробности.