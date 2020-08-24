В Калужской области мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком

Как мы уже рассказывали, 22 августа в городе Киров Калужской области погиб 17-летний мотоциклист. Ещё одна смертельная авария с мотоциклистом в этот день произошла на улице Ленина в селе Хвастовичи.

По предварительной информации, в 20:35 водитель «ИЖ Планета» врезался в стоявший на дороге грузовик.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, - рассказали KP40 в УМВД по Калужской области. - Обстоятельства устанавливаются. Госавтоинспекция Калужской области напоминает о необходимости использования мотошлема при управлении мототранспортом.

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