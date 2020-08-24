В Калужской области «Рено» сгорел после жуткого ДТП

Около 17:30 в субботу, 22 августа, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Тойота».

- В результате ДТП автомобиль «Рено» загорелся, пассажир погиб, - рассказали KP40 в УМВД по Калужской области. - Водитель «Рено», а также водитель и пассажир автомобиля «Тойота» получили повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения.

На месте работали специальные службы по ликвидации последствий ДТП. Движение по Киевской трассе не было затруднено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Последствия ДТП на Киевской трассе.

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