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Какой будет погода в Калуге в последнюю неделю августа

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.08.2020 08:55 0 351
Какой будет погода в Калуге в последнюю неделю августа

В понедельник, 24 августа, в Калуге будет около +20. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Во вторник немного теплее – до +24. Но местами также возможны осадки.

Со среды по пятницу синоптики обещают в Калужской области +18..+20 градусов с небольшими дождями.

А вот выходные, по предварительным данным, обещают быть солнечными. В субботу, 29 августа, когда Калуга будет отмечать День города, прогнозируется +18..+20. В воскресенье – до +23.

На последний день лета синоптики прогнозируют +26 градусов.

Тем временем

Как прошло шествие выпускников в Калуге. Наш фоторепортаж.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.08.2020 08:55 0 351
Тэги: погода
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