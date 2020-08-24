Какой будет погода в Калуге в последнюю неделю августа

В понедельник, 24 августа, в Калуге будет около +20. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.
Во вторник немного теплее – до +24. Но местами также возможны осадки.
Со среды по пятницу синоптики обещают в Калужской области +18..+20 градусов с небольшими дождями.
А вот выходные, по предварительным данным, обещают быть солнечными. В субботу, 29 августа, когда Калуга будет отмечать День города, прогнозируется +18..+20. В воскресенье – до +23.
На последний день лета синоптики прогнозируют +26 градусов.
Тем временем
Как прошло шествие выпускников в Калуге. Наш фоторепортаж.
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