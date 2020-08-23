Шествие выпускников: с паузой на коронавирус, но всё-таки это случилось!

В субботу, 22 августа, в Калуге всё-таки состоялось шествие выпускников. Долгое время из-за пандемии коронавируса было неясно, состоится ли оно вообще или нет?

И вот – свершилось! Несмотря ни на какую заразу шагнувшие во взрослую жизнь калужане получили свой заслуженный праздник.

О том, как прошло шествие, смотрите в нашем фоторепортаже ниже.

Кстати, в этом году основные торжества прошли не на площади Старый торг, а в парке. И это решение оказалось очень удачным и понравилось многим.

Парк в честь праздника украсили, организовали множество фотозон, выпускников и учителей кормили бургерами и прочими закусками совершенно бесплатно. При этом посторонних на территорию не пускали.

Представляем несколько фото оттуда.