В Калуге назвали главную звезду Дня города

В среду, 26 августа, городская управа Калуги опубликовала обновлённую афишу Дня города, который будет праздноваться в субботу, 29 августа.

Если раньше на 21:30 было назначено выступление приглашённых артистов на площади Старый Торг, то в новом варианте завершать концерт в 21:00 будет калужский оркестр современной музыки Инновационного культурного центра «Jazzatov Giga Band». А после этого, в 22:30, запланирован фейерверк.

На День города различные мероприятия пройдут на всех городских площадках. В 16:00 начнётся традиционное карнавальное шествие – от площади Победы до площади Старый Торг.

Напомним, в нынешнем году Калуге исполняется 649 лет.

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