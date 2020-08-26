Ещё одного аиста спасли в Калужской области

Во вторник, 25 августа, ещё один аист привезён работниками министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в Центр реабилитации диких животных «Феникс». На этот раз в беду попала птица старше одного года – её лапка запуталась в шпагате, которым обматывают сено. Аиста нашли на поле неравнодушные жители села Юрьевское Малоярославецкого района, сообщает пресс-служба министерства.

При осмотре доставленного аиста директор зоозащитной организации Вероника МАТЮШИНА определила перелом ноги, общий шок и взяла птицу на реабилитацию.

Ранее двух птенцов белого аиста спасли в Думиничском и Бабынинском районах. Один из них был ослаблен, а второй, скорее всего, покусан пчёлами. Сейчас их выхаживают в «Фениксе».

Всего в центре реабилитации находятся шесть аистов. Специалисты рассчитывают, что в следующем году они смогут вернуться в дикую природу.

Напомним, Вероника Матюшина сообщала, что в нынешнем году в Калужской области погибают аисты. Необходима помощь жителей региона.

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