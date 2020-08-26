7 ответов на вопросы о том, что ждёт школьников в новом учебном году

В школы Калужской области первого сентября придёт более 109 тысяч учеников, в том числе 12 тысяч первоклассников и 4,5 тысячи выпускников. Что ждёт школьников, учителей и их родителей в новом учебном году? Об этом 21 августа на пресс-конференции, посвящённой началу нового учебного года, рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

1. 1 сентября пройдёт торжественно

— День знаний — это всенародный праздник, которого ждут. Во всех школах Калужской области пройдут торжественные линейки, классные часы и уроки знаний, — ​­заверил калужан Александр Аникеев.

Но есть нюансы. Общешкольные линейки смогут позволить себе только малокомплектные школы. В прочих учебных заведениях, чтобы избежать скученности детей, проведут несколько линеек в течение дня для ограниченного количества школьников. В крупных школах линейки пройдут только для первоклассников и выпускников, а остальные ученики сразу отправятся в классы, где пройдут торжественные классные часы и уроки знаний.

Родители в День знаний смогут присутствовать на праздничных линейках, но в классы их не пустят. Обязательное условие — ​маска и соблюдение ­социальной дистанции с детьми.

2. Опровержение коронавирусных слухов

В социальных и родительских сетях говорят о масочном режиме, разделении классов и полном переходе на дистанционное обучение из-за надвигающейся второй волны пандемии COVID 19. Александр Аникеев прокомментировал эти слухи.

— Никаких секретных планов у нас нет, будем работать в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, — ​сообщил министр. — Масочный режим в школах обязаны соблюдать только работники пищеблоков. Учителя и ученики могут находиться в школе без масок, но при желании могут их носить.

Разделять потоки детей, уменьшать их количество в классах, а также переводить школы, работающие в одну смену, на обучение в 2–3 смены мы не будем.

О переходе на дистанционное обучение ни с 1, ни с 20 сентября речи не идёт. Весь базовый учебный план, весь объём необходимых уроков будет выдан в очной форме. Дополнительные занятия и факультативы с согласия учащихся перенесут на субботу или будут проводить дистанционно.

Министерство образования рекомендует временно отменить кабинетную систему, но это не касается таких предметов, как информатика, технология, а также лабораторных работ по физике и химии.

Педагоги старше 65 лет могут самостоятельно принять решение о соблюдении режима самоизоляции. В этом случае они будут проводить уроки дистанционно.

В остальном учебный процесс остаётся без изменений.

3. Перед началом уроков будут измерять температуру

В связи с распространением коронавирусной инфекции 30 июня Роспотребнадзор утвердил дополнительные санитарные правила и нормы, которые будут действовать в школах с 1 сентября 2020 по 1 января 2021 года.

Перед началом уроков у всех детей будут измерять температуру. Школьников с повышенной температурой и симптомами ОРВИ не допустят к занятиям.

Для всех школ министерство образования закупило рециркуляторы воздуха и санитайзеры — ​приборы для обработки рук.

Кроме того, рекомендуется уделять повышенное внимание чистоте в помещениях, обрабатывать поверхности и проветривать, а также избегать скученности детей. В связи с этим в школах отменят массовые мероприятия.

4. Классные руководители получат доплату в 5000 рублей

Каждый учитель будет получать выплату за осуществление руководства в размере 5000 рублей вне зависимости от количества детей в классе. Существовавшие раньше надбавки сохраняются, в том числе выплата до 3000 рублей, установленная несколько лет назад по инициативе губернатора Анатолия Артамонова.

Министр полагает, что эта прибавка к зарплате будет хорошим стимулом для педагогов и они обратят серьёзное внимание на воспитательную работу.

5. Младших школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

— Со 2 сентября все ученики начальных классов Калужской области, а их примерно 47 тысяч человек, будут получать горячее питание на сумму 59 рублей в день, — ​сообщил министр. — ​Эта сумма рассчитана на федеральном уровне, исходя из энергетической ценности и объёма питания детей разных возрастов, а также из стоимости набора продуктов потребительской корзины и среднего уровня цен в нашем регионе.

Ученики начальной школы и раньше получали питание, но не везде в него включалось горячее блюдо, а стоимость сильно различалась: от 30 рублей в Калуге до 15–17 рублей в муниципальных районах. Теперь в каждом городе и районе области сумма одинаковая.

Для каждого муниципального района разрабатывается единое цикличное меню с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых к организации питания детей. Оно будет согласовано с Роспотребнадзором. К общественному контролю качества школьного питания планируется активно привлекать родителей.

В общей сложности на организацию бесплатного горячего питания выделено более 200 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

6. В школах появятся «Точки роста»

«Точка роста» — ​это центр образования цифрового и гуманитарного профиля, который должен сократить разрыв между городскими и сельскими школами. Их открывают по всей стране в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Появятся такие центры и в школах Калужской области.

— «Точки роста» — ​это кабинеты-лаборатории, оформленные в едином стиле, — ​пояснил на пресс-конференции 21 августа министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. — ​Эти кабинеты будут оснащены самым новым оборудованием, начиная от привычных нам инструментов для проведения уроков технологии и заканчивая 3D-принтерами и компьютерами. В течение двух лет мы должны создать более 70 таких кабинетов в наших школах. Кроме того, в 26 школах области откроются лаборатории проекта «Цифровая образовательная среда».

Упор на информатизацию, приобретение компьютерного оборудования и робототехники делается и в сфере дополнительного образования. Для всех районов области закупили лего-наборы «Лунная одиссея» стоимостью около миллиона рублей каждый. В сентябре в Обнинске откроется новый «Кванториум». Чтобы изучать современные информационные технологии и робототехнику могли дети даже в отдалённых районах области, оборудован мобильный «Кванториум».

Всего в системе дополнительного образования детей появится 2,5 тысячи новых мест.

7. В школах области будут работать «земские учителя»

В России действует программа «Земский учитель», инициированная посланием президента. Педагог, который переедет в село, в посёлок городского типа или в город с населением менее 50 тысяч человек, получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Деньги он сможет потратить по своему усмотрению.

Участвовать в программе могут специалисты не старше 55 лет с высшим профессиональным образованием, имеющие стаж педагогической работы. На новом месте педагог должен отработать 5 лет.

— В Калужской области в рамках этой программы на 10 мест претендовали 250 учителей из Московской и Смоленской областей, из Белоруссии и даже из Сибири и Алтайского края. Мы отобрали лучших, — ​рассказал журналистам Александр Аникеев. — ​Они отправились работать в школы Боровского, Думиничского, Бабынинского районов, в Ферзиково, Малоярославец.

Кроме того, в Калужской области начнут работать 60 участников ­программы «Учитель для России» и более 200 молодых педагогов — выпускников вузов Калуги, Москвы и Брянска.