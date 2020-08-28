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Полная афиша Дня города в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.08.2020 09:14 1 2651
Полная афиша Дня города в Калуге

В нынешнем году Калуга отмечает своё 649-летие. Праздник традиционно состоится в последние выходные лета.

Но мероприятия начнутся уже в пятницу.

Публикуем полную афишу Дня города в Калуге-2020.

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28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

Площадка у памятника 600-летия основания города Калуги

  • 16:00-22:00 Фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Games»

Площадь Маяковского

  • 17:00 Концертная программа «Я люблю тебя, Калуга!» с участием творческих коллективов.

Московская площадь

  • 18:00 Концертная программа «С праздником, любимый город!» с участием творческих коллективов.

Концертная площадка «Гостиный двор»

  • 18:00 Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии

ул. Театральная (пешеходная часть)

  • 19:00 Джазовый фестиваль «Циолковский Jam»

Площадь Театральная

  • 23:00 Ночной велопробег по улицам города Калуги

29 АВГУСТА, СУББОТА

ул. Театральная (пешеходная часть)

  • 09:00-21:00 Гастрономический фестиваль «Калужский каравай»
  • 12:00 Творческий проект театра кукол «С днем рождения, любимый город!»
  • 14:00 Концерт «Праздничная мозаика» с участием творческих коллективов.

Городской парк культуры и отдыха - Калужский бор

  • 10:00 Калужский космический марафон

Сквер им. Волкова

  • 10:00-14:00 Молодежная фитнес-гонка «Вызов принят!»

Театральная площадь, сцена

  • 12:00 Торжественное открытие Дня города «Калуга - это мы!»
  • 12:30 Мюзикл «Бременские музыканты» (г. Москва)
  • 13:30 Концерт для маленьких калужан «Город моей мечты».
  • 14:30 Концерт «Танцуй с участниками проекта «Голос. Дети».
  • 15:30 Эстрадная программа «Мы снова вместе!»
  • 17:00 Выступление солиста
  • 18:00 Концертная программа «Молодые мастера искусств - Калуге» областного колледжа культуры и искусств
  • 19:00 Выступление солистки Карины Мостовой
  • 19:30 Дискотека с участием солистов.

Театральная площадь (левый проезд)

  • 12:00-17:00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров»

Театральная площадь (правый проезд)

  • 12:00-15:00 Интерактивные площадки от учреждений, организаций и предприятий города

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00-13:00 Церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания»
  • 13:00-16:00 Творческий проект «Мир искусства, творчества и красоты» детских школ искусств города

ул. Кирова, д.31 (площадка у ЦНТиК «Центральный»)

  • 11:00-18:00 Всероссийский фестиваль народных ремесел «Хлудневское древо»

ул. Кирова, д.27 (Танцевальная площадка)

  • 12:00-14:00 «Летняя школа танца»

Площадка у памятника С.М. Кирову

  • 11:00-15:00 Интерактивная программа для детей «Game планета Галилео»

Аллея на улице Кирова

  • 12:00-15:00 Литературно-краеведческая площадка «Книжная аллея»

Ул. Пушкина, д. 14 (Усадьба Золотарёвых)

  • 10:00-15:00 «ФотоFEST» в рамках Калужского городского фотоконкурса: мастер-классы, фотосушка от ведущих фотографов Калуги

Новый парк (ул. Марата, д.2)

  • 11:00-15:00 II театральный фестиваль малюсеньких форм «Деткам»
  • 15:00-17:00 Фестиваль национальных культур «Наш дом - Калуга»
  • 17:00-19:00 Фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче»

Площадка у Калужского дома музыки (ул. Кирова, д.6)

  • 11:00 Интерактивная художественная акция «Виды Калуги»
  • 13:00 Концерт «Большое праздничное путешествие».

Сквер Мира

  • 12:00-15:00 Концертная программа «Любимая Калуга»

Площадка у концертного зала им. С.И. Танеева

  • 15:00 Концерт симфонического оркестра «С днем рождения, Калуга!»

Площадка у памятника 600-летия основания города Калуги

  • 18:00-22:00 Фестиваль творчества молодежных субкультур «Космический джем»
  • 22:00 Кинотеатр под открытым небом

Инновационный культурный центр (ул. Октябрьская, д.17а)

  • 17:00 Музыкальный космический фестиваль

Площадь Победы

  • 16:00-17:30 Карнавальное шествие «Да здравствует праздник!» до площади Старый Торг

Площадь Старый Торг

  • 17:30 Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату»
  • 20:00 Концертная программа «Мой любимый город»
  • 21:00 Выступление оркестра современной музыки «Jazzatov Giga Band»
  • 22:30 Праздничный фейерверк

В программе возможны изменения.

Афиша Дня города Калуга

Нажмите на картинку для увеличения.

Какие улицы и в какое время перекроют 29 августа, смотрите здесь.

Утром 29 августа, напомним, пройдёт первый полумарафон. Участники стартуют от Центрального парка культуры и отдыха.

Синоптики обещают тёплую погоду на выходные.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.08.2020 09:14 1 2651
Тэги: праздник день города
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