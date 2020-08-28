Полная афиша Дня города в Калуге

В нынешнем году Калуга отмечает своё 649-летие. Праздник традиционно состоится в последние выходные лета.
Но мероприятия начнутся уже в пятницу.
Публикуем полную афишу Дня города в Калуге-2020.
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28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
Площадка у памятника 600-летия основания города Калуги
- 16:00-22:00 Фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Games»
Площадь Маяковского
- 17:00 Концертная программа «Я люблю тебя, Калуга!» с участием творческих коллективов.
Московская площадь
- 18:00 Концертная программа «С праздником, любимый город!» с участием творческих коллективов.
Концертная площадка «Гостиный двор»
- 18:00 Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии
ул. Театральная (пешеходная часть)
- 19:00 Джазовый фестиваль «Циолковский Jam»
Площадь Театральная
- 23:00 Ночной велопробег по улицам города Калуги
29 АВГУСТА, СУББОТА
ул. Театральная (пешеходная часть)
- 09:00-21:00 Гастрономический фестиваль «Калужский каравай»
- 12:00 Творческий проект театра кукол «С днем рождения, любимый город!»
- 14:00 Концерт «Праздничная мозаика» с участием творческих коллективов.
Городской парк культуры и отдыха - Калужский бор
- 10:00 Калужский космический марафон
Сквер им. Волкова
- 10:00-14:00 Молодежная фитнес-гонка «Вызов принят!»
Театральная площадь, сцена
- 12:00 Торжественное открытие Дня города «Калуга - это мы!»
- 12:30 Мюзикл «Бременские музыканты» (г. Москва)
- 13:30 Концерт для маленьких калужан «Город моей мечты».
- 14:30 Концерт «Танцуй с участниками проекта «Голос. Дети».
- 15:30 Эстрадная программа «Мы снова вместе!»
- 17:00 Выступление солиста
- 18:00 Концертная программа «Молодые мастера искусств - Калуге» областного колледжа культуры и искусств
- 19:00 Выступление солистки Карины Мостовой
- 19:30 Дискотека с участием солистов.
Театральная площадь (левый проезд)
- 12:00-17:00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров»
Театральная площадь (правый проезд)
- 12:00-15:00 Интерактивные площадки от учреждений, организаций и предприятий города
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00-13:00 Церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания»
- 13:00-16:00 Творческий проект «Мир искусства, творчества и красоты» детских школ искусств города
ул. Кирова, д.31 (площадка у ЦНТиК «Центральный»)
- 11:00-18:00 Всероссийский фестиваль народных ремесел «Хлудневское древо»
ул. Кирова, д.27 (Танцевальная площадка)
- 12:00-14:00 «Летняя школа танца»
Площадка у памятника С.М. Кирову
- 11:00-15:00 Интерактивная программа для детей «Game планета Галилео»
Аллея на улице Кирова
- 12:00-15:00 Литературно-краеведческая площадка «Книжная аллея»
Ул. Пушкина, д. 14 (Усадьба Золотарёвых)
- 10:00-15:00 «ФотоFEST» в рамках Калужского городского фотоконкурса: мастер-классы, фотосушка от ведущих фотографов Калуги
Новый парк (ул. Марата, д.2)
- 11:00-15:00 II театральный фестиваль малюсеньких форм «Деткам»
- 15:00-17:00 Фестиваль национальных культур «Наш дом - Калуга»
- 17:00-19:00 Фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче»
Площадка у Калужского дома музыки (ул. Кирова, д.6)
- 11:00 Интерактивная художественная акция «Виды Калуги»
- 13:00 Концерт «Большое праздничное путешествие».
Сквер Мира
- 12:00-15:00 Концертная программа «Любимая Калуга»
Площадка у концертного зала им. С.И. Танеева
- 15:00 Концерт симфонического оркестра «С днем рождения, Калуга!»
Площадка у памятника 600-летия основания города Калуги
- 18:00-22:00 Фестиваль творчества молодежных субкультур «Космический джем»
- 22:00 Кинотеатр под открытым небом
Инновационный культурный центр (ул. Октябрьская, д.17а)
- 17:00 Музыкальный космический фестиваль
Площадь Победы
- 16:00-17:30 Карнавальное шествие «Да здравствует праздник!» до площади Старый Торг
Площадь Старый Торг
- 17:30 Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату»
- 20:00 Концертная программа «Мой любимый город»
- 21:00 Выступление оркестра современной музыки «Jazzatov Giga Band»
- 22:30 Праздничный фейерверк
В программе возможны изменения.
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Какие улицы и в какое время перекроют 29 августа, смотрите здесь.
Утром 29 августа, напомним, пройдёт первый полумарафон. Участники стартуют от Центрального парка культуры и отдыха.
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