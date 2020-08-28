Полная афиша Дня города в Калуге

В нынешнем году Калуга отмечает своё 649-летие. Праздник традиционно состоится в последние выходные лета.

Но мероприятия начнутся уже в пятницу.

Публикуем полную афишу Дня города в Калуге-2020.

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28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

Площадка у памятника 600-летия основания города Калуги

16:00-22:00 Фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Games»

Площадь Маяковского

17:00 Концертная программа «Я люблю тебя, Калуга!» с участием творческих коллективов.

Московская площадь

18:00 Концертная программа «С праздником, любимый город!» с участием творческих коллективов.

Концертная площадка «Гостиный двор»

18:00 Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии

ул. Театральная (пешеходная часть)

19:00 Джазовый фестиваль «Циолковский Jam»

Площадь Театральная

23:00 Ночной велопробег по улицам города Калуги

29 АВГУСТА, СУББОТА

ул. Театральная (пешеходная часть)

09:00-21:00 Гастрономический фестиваль «Калужский каравай»

Гастрономический фестиваль «Калужский каравай» 12:00 Творческий проект театра кукол «С днем рождения, любимый город!»

Творческий проект театра кукол «С днем рождения, любимый город!» 14:00 Концерт «Праздничная мозаика» с участием творческих коллективов.

Городской парк культуры и отдыха - Калужский бор

10:00 Калужский космический марафон

Сквер им. Волкова

10:00-14:00 Молодежная фитнес-гонка «Вызов принят!»

Театральная площадь, сцена

12:00 Торжественное открытие Дня города «Калуга - это мы!»

Торжественное открытие Дня города «Калуга - это мы!» 12:30 Мюзикл «Бременские музыканты» (г. Москва)

Мюзикл «Бременские музыканты» (г. Москва) 13:30 Концерт для маленьких калужан «Город моей мечты».

Концерт для маленьких калужан «Город моей мечты». 14:30 Концерт «Танцуй с участниками проекта «Голос. Дети».

Концерт «Танцуй с участниками проекта «Голос. Дети». 15:30 Эстрадная программа «Мы снова вместе!»

Эстрадная программа «Мы снова вместе!» 17:00 Выступление солиста

Выступление солиста 18:00 Концертная программа «Молодые мастера искусств - Калуге» областного колледжа культуры и искусств

Концертная программа «Молодые мастера искусств - Калуге» областного колледжа культуры и искусств 19:00 Выступление солистки Карины Мостовой

Выступление солистки Карины Мостовой 19:30 Дискотека с участием солистов.

Театральная площадь (левый проезд)

12:00-17:00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров»

Театральная площадь (правый проезд)

12:00-15:00 Интерактивные площадки от учреждений, организаций и предприятий города

Городской парк культуры и отдыха

12:00-13:00 Церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания»

Церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания» 13:00-16:00 Творческий проект «Мир искусства, творчества и красоты» детских школ искусств города

ул. Кирова, д.31 (площадка у ЦНТиК «Центральный»)

11:00-18:00 Всероссийский фестиваль народных ремесел «Хлудневское древо»

ул. Кирова, д.27 (Танцевальная площадка)

12:00-14:00 «Летняя школа танца»

Площадка у памятника С.М. Кирову

11:00-15:00 Интерактивная программа для детей «Game планета Галилео»

Аллея на улице Кирова

12:00-15:00 Литературно-краеведческая площадка «Книжная аллея»

Ул. Пушкина, д. 14 (Усадьба Золотарёвых)

10:00-15:00 «ФотоFEST» в рамках Калужского городского фотоконкурса: мастер-классы, фотосушка от ведущих фотографов Калуги

Новый парк (ул. Марата, д.2)

11:00-15:00 II театральный фестиваль малюсеньких форм «Деткам»

II театральный фестиваль малюсеньких форм «Деткам» 15:00-17:00 Фестиваль национальных культур «Наш дом - Калуга»

Фестиваль национальных культур «Наш дом - Калуга» 17:00-19:00 Фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче»

Площадка у Калужского дома музыки (ул. Кирова, д.6)

11:00 Интерактивная художественная акция «Виды Калуги»

Интерактивная художественная акция «Виды Калуги» 13:00 Концерт «Большое праздничное путешествие».

Сквер Мира

12:00-15:00 Концертная программа «Любимая Калуга»

Площадка у концертного зала им. С.И. Танеева

15:00 Концерт симфонического оркестра «С днем рождения, Калуга!»

Площадка у памятника 600-летия основания города Калуги

18:00-22:00 Фестиваль творчества молодежных субкультур «Космический джем»

Фестиваль творчества молодежных субкультур «Космический джем» 22:00 Кинотеатр под открытым небом

Инновационный культурный центр (ул. Октябрьская, д.17а)

17:00 Музыкальный космический фестиваль

Площадь Победы

16:00-17:30 Карнавальное шествие «Да здравствует праздник!» до площади Старый Торг

Площадь Старый Торг

17:30 Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату»

Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату» 20:00 Концертная программа «Мой любимый город»

Концертная программа «Мой любимый город» 21:00 Выступление оркестра современной музыки «Jazzatov Giga Band»

Выступление оркестра современной музыки «Jazzatov Giga Band» 22:30 Праздничный фейерверк

В программе возможны изменения.

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Какие улицы и в какое время перекроют 29 августа, смотрите здесь.

Утром 29 августа, напомним, пройдёт первый полумарафон. Участники стартуют от Центрального парка культуры и отдыха.

Синоптики обещают тёплую погоду на выходные.