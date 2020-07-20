Гроза надвигается на Калужскую область

Во второй половине дня в понедельник, 20 июля, в отдельных районах Калужской области ожидается гроза.
Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.
Напомним, ближайшая неделя в Калуге и области будет холодной.
Тем временем
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