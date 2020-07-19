В Калуге снова похолодает

Сегодня, 19 июля, в Калуге тепло и солнечно. Вопреки прогнозам синоптиков дожди обошли областной центр стороной.
На следующей неделе вновь ожидается небольшое похолодание. В понедельник и вторник на градуснике будет около +23, возможен небольшой дождь.
Со среды столбики термометров упадут до +20, а к концу недели и до +19.
Вероятность дождей сохранится на протяжении всей недели.
К выходным снова должно потеплеть до +22.
Тем временем
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