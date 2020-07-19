Калужанку избили до потери сознания

В калужскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении за помощью местной жительницы с множественными телесными повреждениями, сообщили сегодня, 19 июля, в областном УМВД.

По версии полиции, к избиению женщины оказался причастен ее знакомый – 37-летний калужанин. Они вместе отдыхали на даче, где у них произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина кулаками нанес потерпевшей неоднократные удары по голове и туловищу.

Потом он выгнал свою знакомую на улицу, где женщина потеряла сознание. Очнувшись, калужанка добралась до дома и позвонила в больницу.

Согласно заключению экспертов, причиненные женщине телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и здоровья.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.