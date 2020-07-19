В Калужской области детям предложили отдохнуть в онлайн-лагере

Как мы писали, в Калужской области в этом году решили не открывать детские оздоровительные лагеря в связи с угрозой распространения коронавируса.

Это решение вызвало негодование многих родителей, которые переживают, что дети все лето предоставлены сами себе. Взрослые в силу занятости на работе не могут уделять им должное внимание.

В пятницу, 17 июля, в региональном министерстве образования родителям предложили пригласить детей в онлайн-лагерь, который начнет работу с 20 июля. Участие в нем бесплатное. В течение недели учителя будут вести уникальные образовательные курсы по всем школьным предметам, но с нетрадиционным подходом к обучению.

- Это не компенсация закрытия лагерей, - подчеркивают в минобразования. – Но проект действительно очень интересный, его подготовили лучшие педагоги России.

Правда, это предложение также вызвало волну возмущения среди родителей.

- Кто позаботится о здоровье наших детей? Летом детям надо на улице гулять, играть с друзьями и в реальных в лагерях отдыхать, а не онлайн за монитором, - говорят калужане.