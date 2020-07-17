Калугу ждут теплые, но дождливые выходные

После холодной недели с затяжными дождями в Калугу наконец-то возвращается тепло. Синоптики не обещают сильной жары, но температура воздуха повысится до +21 - +23 градусов. При этом возможны небольшие дожди.

Днем в субботу, 18 июля, будет пасмурно. Воздух прогреется до +21.

В воскресенье на небе появится солнце. И станет еще теплее. Днем столбики термометров поднимутся до +23. Пройдет небольшой дождь.

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