Калужанин избил парня бейсбольной битой

В Калуге возбуждено уголовное дело на 37-летнего ранее судимого местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили сегодня, 17 июля, в областном УМВД.

По версии полиции, между ним и незнакомым ему молодым человеком произошел конфликт. Парень проходил мимо припаркованного автомобиля и стукнул по нему имеющейся при себе бейсбольной битой, в результате чего сработала сигнализация. Услышав шум, владелец машины вышел на улицу и потребовал объяснений, в ответ парень взял у товарища пневматическую винтовку и выстрелил в сторону мужчины.

Промахнувшись, молодой человек снова взял бейсбольную биту. Однако мужчина выхватил ее из рук незнакомца и стал наносить ему битой множественные удары по голове и телу, пока не вмешались очевидцы происшествия.

Согласно заключению медицинской экспертизы, в результате избиения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и здоровья.

Расследование продолжается. Мужчине грозит до 10 лет.