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Калужане все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

Екатерина Киселева
Опубликовано: 17.07.2020 09:50 13 881
Калужане все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

В калужской полиции сегодня, 17 июля, рассказали о новых случаях телефонных мошенничеств.

Калужанка, поверив незнакомцам и озвучив секретную комбинацию цифр доступа в личный кабинет, недосчиталась более 120 тысяч рублей. А обнинская пенсионерка после общения с мошенниками лишилась 180 тысяч рублей.

При этом женщины знали о случаях подобных дистанционных преступлений и даже располагали памятками по профилактике мошенничества. Но все равно попались на уловку злоумышленников.

- В настоящее время отмечается повышенная активность телефонных мошенников, - отмечают в полиции. - Как правило, схема одна: незнакомцы, позвонив на телефон держателя карты, представляются должностными лицами финансово-кредитной организации и сообщают о выявленной ими подозрительной банковской операции.

В зависимости от дальнейшего развития событий злоумышленники либо пытаются получить от собеседника конфиденциальную информацию, позволяющую управлять электронным счетом, либо просто предлагают перевести свои деньги на некий резервный счет, номер которого диктуют по телефону.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 17.07.2020 09:50 13 881
Тэги: криминал
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