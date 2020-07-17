Москвич сбывал в Калуге фальшивые деньги

25-летний москвич подозревается в двух случаях сбыта фальшивых денежных купюр в Калужской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 17 июля, в региональном УМВД.

По версии полиции, мужчина приобрел банковские билеты достоинством 5 тысяч рублей, заведомо зная, что они поддельные.

Далее в одном из магазинов Калуги он приобрел товар на сумму около 400 рублей, расплатившись фальшивкой. На следующий день уже в Медыни мужчина посетил сетевой магазин, где аналогичным образом сбыл вторую купюру.

Личность подозреваемого и машина, на которой он передвигался, установили по камерам наблюдения. Фигурант был задержан и заключен под стражу.

По завершению всех необходимых процессуальных действий уголовное дело будет направлено в суд.