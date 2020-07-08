Шикарное фото: молния ударила в опору ЛЭП в Калуге

В Калуге молния ударила в опору линии электропередачи рядом с Яченским водохранилищем. Фото сделано 2 июля, хотя опубликовали его 8 июля. Снимок предоставили KP40 в Центре компетенций по вопросам городской среды Калужской области «Толк», который проектировал опору.

Напомним, опору в виде ракеты установили в конце 2019 года.

В конструкцию вмонтированы светодиоды, поэтому в темноте она светится разными цветами.

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