В Калугу придёт настоящая весна

В начале следующей недели местами возможны небольшие осадки. Днём температура повысится до +8.

В воскресенье, 1 марта, преимущественно без осадков. Ночью будет -2..0, днём потеплеет до +7.

В субботу ночью ожидается -3..-1, днём - до +4. Местами пройдут небольшие осадки. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В пятницу, 28 февраля, ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Калуге составит +3..+5. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

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